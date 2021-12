Spritztour mit gestohlenen Treckern

Anwohner eines Firmengeländes an der Weseler Straße in Dülmen informierten die Polizei, als sie in der Nacht zum Sonntag gegen 23.30 Uhr durch Geräusche wegfahrender Trecker geweckt wurden. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass der Zaun zum Gelände einer Firma für landwirtschaftliche Fahrzeuge beschädigt worden war. Die Polizei fand beide Trecker versteckt abgestellt in einem nahe gelegenen Waldstück.

Wie die Polizei weiter berichtet, meldete eine Zeugin aus Buxtrup gegen 1.35 Uhr zwei auffällige männliche Jugendliche, an deren Kleidung und Schuhen starke Verschmutzungen und Schlammanhaftungen erkennbar waren. Die Polizisten befragten den 14-jährigen Nottulner sowie seinen 13-jährigen Begleiter aus Herne. Dabei legten die beiden Jugendlichen laut Polizeibericht „eine umfangreiche Beichte über alle ihre Straftaten ab“.

„Umfangreiche Beichte“ abgelegt

Zunächst waren die beiden in Herne in drei Baustellen-Container eingebrochen. Dort hatten sie eine Digitalkamera und eine Flex entwendet. Mit dem Diebesgut fuhren sie mit dem Zug nach Buldern und entwendeten am dortigen Bahnhof zwei Fahrräder, um zum Firmengelände zu kommen. Vor Ort schnitten sie mit der gestohlenen Flex den Zaun zum Firmengelände auf und gelangten in eine Werkshalle.

Dort fuhren sie zunächst mit einem Gabelstapler, anschließend mit einem Radlader. Dabei beschädigten sie ein Fallrohr und mehrere Pfeiler. Mit dem Radlader schoben sie einen großen Erdhügel auf dem Gelände beiseite, um den Weg für die Trecker freizumachen. Mit diesen verließen sie das Gelände und fuhren in Richtung Nottuln, wo die Trecker anschließend unbeschädigt aufgefunden wurden.

Den strafmündigen 14-Jährigen erwarten nun Verfahren wegen Einbruchdiebstahls, Sachbeschädigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 13-Jährige ist noch strafunmündig.