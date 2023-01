Stabile Zahlen in Darup

In den Teilneubau der Daruper Sebastianschule investiert die Gemeinde Nottuln Millionen. Und das sei auch richtig so, sagt zum Beispiel der FDP-Politiker Markus Wrobel. Die Schulanmeldezahlen weisen auf eine große Akzeptanz der Daruper Schule hin.

Mit einem vergleichsweise starken Jahrgang werden die vier Grundschulen in der Gemeinde in das kommende Schuljahr 2023/24 starten. Insgesamt 232 Erstklässler wurden für das neue Schuljahr angemeldet, teilte die Gemeindeverwaltung im Ausschuss für Bildung und Soziales mit. An den vier Grundschulen werden insgesamt zehn Eingangsklassen gebildet. Die Situation im Einzelnen: