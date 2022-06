Städtepartnerschaft öffentlich sichtbar gemacht

In nur drei Tagen haben Jugendliche aus Nottuln und Chodziez in einem großformatigen Graffiti das Partnerschaftsjubiläum verewigt.

„Werfen Sie einen neidvollen Blick darauf, denn dieses Graffiti bleibt für immer hier in Nottuln“, scherzte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes mit seinem Amtskollegen aus Chodziez, Jacek Gursz. Er war in der Tat etwas neidisch auf das wunderschön gelungene Graffiti an der Holzhackschnitzelanlage, hatte aber auch jede Menge Spaß und stellte sich gern für Fotos vor dem farbenfrohen Kunstwerk auf.

Graffiti-Projekt macht Partnerschaft sichtbar 30 Jahre Städtepartnerschaft Nottuln - Chodziez. Unter dem Motto "Städtepartnerschaft öffentlich sichtbar machen" entstand in Gemeinschaftsarbeit ein Graffiti an der Chodziez-Promenade. Benjamin Siems (li.) von "2Lefthands" unterstützte den Workshop. Foto: Iris Bergmann

Im Rahmen des 30-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums zwischen Nottuln und Chodziez war das Graffiti in einem gemeinsamen Workshop entstanden und wurde am Samstagnachmittag offiziell übergeben. Initiatorinnen waren Magda Lütkecosmann und Vera Brendel, unterstützt von Georg Schulze Bisping. Das Motto „Städtepartnerschaft öffentlich sichtbar machen“ sollte künstlerisch umgesetzt werden. Benjamin Siems, ein Graffiti-Profi der Firma „2Lefthands“, setzte das Projekt gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus Chodziez und Nottuln auf der grauen Betonwand an der Chodziez-Promenade perfekt um. An den drei Tagen lernten die Jugendlichen verschiedene Sprühtechniken von Siems, der begeistert war: „Es hat mir Spaß gemacht, dieses tolle Projekt mit den Jugendlichen zu machen.“

Nun ist das Jubiläum der Städtepartnerschaft für alle sichtbar verewigt.