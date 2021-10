Stadtteilauto startet in Nottuln durch

Einen roten Renault Clio Grandtour brachte am Montag Philipp Macha, Fuhrparkleiter der Stadtteilauto cambio Regio GmbH Münster, zur neuen Car-Sharing-Station in Nottuln am Schlaun-Denkmal mit. Seit vier Tagen ist dort der Parkplatz für das Stadtteilauto reserviert. Am Tag der Eröffnung war das Schild allerdings noch nicht allen aufgefallen – und der Parkplatz besetzt.

Doch davon abgesehen, hat Nottuln nun – im zweiten Anlauf – seine erste und das Unternehmen Stadtteilauto seine siebte Station im Kreis Coesfeld eröffnet. Bereits vor einigen Jahren wurde in Appelhülsen eine Station etabliert. „Hier teilen sich nun schon 15 Nutzerinnen und Nutzer einen Wagen“, berichtete Rebecca Bracht von Stadtteilauto.

An Erfolg in Appelhülsen anknüpfen

Als besonderes Angebot zum Start erlässt das Unternehmen allen Nottulnerinnen und Nottulnern die Aufnahmegebühr von 25 Euro. Um Nutzerin oder Nutzer zu werden, können sich Interessierte über die Internetseite des Anbieters www.stadtteilauto.com/regio informieren, anmelden und online verifizieren lassen.

Auch die Initiative „Nottuln nachhaltig“, die die Idee des Car-Sharing für den Ortsteil Nottuln vorangetrieben hatte, freut sich über die neue Station. „Ein großer Dank für das Engagement und den tollen Endspurt geht an alle Beteiligten“, so Sandra Johann von der Initiative und blickt schon in die Zukunft. „Auf lange Sicht wären drei Stadtteilauto-Stationen mit unterschiedlichen Auto-Typen von Mini bis Maxi (Transporter beziehungsweise Neun-Sitzer) natürlich optimal.“ Die neu eingerichtete Station „Nottuln-Schlaun“ ist zunächst für eine Probezeit von sechs Monaten geplant.