Standing Ovations bei der Premiere

Noch immer steht Nils Möller ganz unter den Eindrücken bei der Weltpremiere des 90-minütigen Musicalfilms „Living Your Life“. Standing Ovations gab es für die Filmproduktion, für die der gebürtige Appelhülsener hinter der Kamera gestanden hat.

Nils Möller (2.v.r) am Set: Konzentriert arbeitet der Appelhülsener hinter der Kamera, um die besten Bilder zu machen.

„Eine krasse Erfahrung, der Kinosaal war komplett voll!“ Auch ein paar Tage nach der Weltpremiere des 90-minütigen Musicals „Living Your Life“ muss Nils Möller das Erlebnis noch etwas sacken lassen. Wahnsinnig gut sei der Film beim Festival in Lünen angekommen, freut sich der gebürtige Appelhülsener, der bei diesem Projekt hinter der Kamera stand. Das ganze wurde zwei Tage später noch mit Standing Ovations übertroffen, die den sechs bis vor kurzem noch Studierenden bei der Premiere in einem Bochumer Kino gezollt wurde.