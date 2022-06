Gemeinde möchte am Sportzentrum Appelhülsen ein neues Übergangswohnheim bauen

54 Menschen sind derzeit in den gemeindlichen Unterkünften an der Daruper Straße (Foto) untergebracht. Maximal 75 wären zulässig. Das geplante neue Wohnheim in Appelhülsen soll in seiner Grundkonzeption der Nottulner Einrichtung ähneln. Für neue Wohnheime gilt derzeit eine politisch beschlossene Obergrenze von 50 Personen.

Foto: Ludger Warnke