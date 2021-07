Start der Sommeraktion gelungen

„Großartig!“, freute sich Mittwochabend Andreas Hüls. Die Menge von fast 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Start von „Sport im Park“, die auf der Wiese im Steverpark großflächig mit coronakonformem Abstand ihre Sportmatten verteilt hatten, begeisterte den ersten Vorsitzenden des SV Arminia Appelhülsen.

„Von der Online-Gymnastik kenne ich sie schon“, so eine Sportlerin zu Übungsleiterin Elisabeth Reher, die in dieser Woche mit aktiver Funktionsgymnastik für den ganzen Körper in Appelhülsen in die Sommerferien-Aktion einstieg, die der Kreissportbund initiiert hatte.

Angebote für alle Altersgruppen

„Jeder so, wie er kann“, lud Reher die Aktiven der unterschiedlichen Altersgruppen zum Mitmachen ein. Und mit der Vorturnerin bei bestem Sportwetter direkt vor Augen machte die gemeinsame Übungsstunde dann allen auch ganz viel Spaß. „Das war toll“, bescheinigten ihr am Ende die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Bis nächste Woche“, war sich die Mehrzahl deshalb schon sicher.

Fitness für Körper, Geist und Seele

Am 14. Juli wird dann Birgit Randhahn von 18.30 bis 19.30 Uhr als Übungsleiterin für aktive Funktionsgymnastik vor der Gruppe im Steverpark agieren. Die weiteren Angebote beim Appelhülsener „Sport im Park“ bestreiten am 21. Juli Elisabeth Reher mit Pilates-Training, am 28. Juli Ivonne Rudolph mit Yoga, am 4. August Birgit Randhahn mit Fitnessübungen von Kopf bis Fuß und zum guten Schluss am 11. August Heike Wichmann mit einem ganzheitlichen Fitnessangebot für Körper, Geist und Seele.