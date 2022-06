Start frei für das Mountainbiking

Seine große Leidenschaft hat Jan Wilgenbusch im Alter von 14 Jahren kennengelernt. Es ist das Mountainbiking, dem sich 38-jährige Schapdettener seitdem verschrieben hat. Für die Antwort auf die Frage „Warum?“ muss Wilgenbusch nicht lange überlegen: „Man kommt in die Natur, ist an der frischen Luft und entdeckt viele Gegenden, die einem sonst verborgen bleiben“, erzählt er, um nahtlos anzufügen: „Mountainbiking ist wie anderer Ausdauersport gesundheitsfördernd, und man kann es alleine oder in der Gruppe genießen.“

Mit seiner Leidenschaft für diese Trendsportart ist der 38-Jährige ein idealer Partner für den Sportverein Fortuna Schapdetten, zumal Wilgenbusch auch lizenzierter Übungsleiter ist und sich in dieser Funktion seit elf Jahren beim Hochschulsport Münster engagiert.

Erste Ausfahrt am 3. August

„Wir möchten das Mountainbiking neu in unser sportliches Angebot aufnehmen“, berichten erster Vorsitzender Ulrich Kontny und sein Stellvertreter Uwe Mende im WN-Gespräch. Am 3. August (Mittwoch) sind alle Mountainbiking-Interessierten zu einer ersten Ausfahrt in die Baumberge eingeladen (Treffen 17.30 Uhr an der Schapdettener Sporthalle im Sportzentrum).

Für den Vorstand ist das neue Angebot mehr als nur die simple Aufnahme einer weiteren Sportart im Verein. Es geht darum, die Fortuna für die Zukunft breit und stabil aufzustellen. Dabei hofft das Vorsitzenden-Duo auf einen ähnlichen Effekt wie beim Bogensport, der sich beim SV Fortuna prächtig entwickelt hat.

„Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir mit dem Mountainbiking vor allem die jüngere Generation auf uns aufmerksam machen und binden können“, erzählt Ulrich Kontny. Willkommen seien natürlich alle Altersgruppen. Und gedanklich können sich Ulrich Kontny und Uwe Mende schon heute eine Ausweitung des Angebotes vorstellen. Wenn die Nachfrage vorhanden ist, könnte man weitere Radsportangebote organisieren, zum Beispiel Fahrten in andere Regionen, Fahrten für diejenigen, die beim Sport auch die Gesellschaft mögen und Kontakte knüpfen möchten. Sogar Sicherheitstrainingsangebote für E-Bike-Fahrer hat der Vorstand gedanklich schon auf die To-do-Liste gesetzt. Und von solchen Angeboten würde auch die ganze Schapdettener Dorfgemeinschaft profitieren.

Dorfgemeinschaft kann profitieren

Jan Wilgenbusch, der im Sommer regelmäßig drei- bis viermal die Woche auf sein Mountainbike steigt, ist zuversichtlich, dass es genügend Interessenten für das neue Angebot geben wird. „Aufgrund der unmittelbar angrenzenden Baumberge bietet Schapdetten die perfekte Lage im sonst sehr flachen Münsterland“, betont er. Dabei legt der 38-Jährige aber Wert auf eine klare Abgrenzung zu jenen Fahrern, die verbotene Wege in den Baumbergen nutzen. „Wo es verboten ist, da fahren wir natürlich nicht“, betont Wilgenbusch.

Geplant sind primär „Cross & Country“-Touren, die das Erlernen von Fahrtechniken sowie das Kennenlernen der Gegend und von Gleichgesinnten beinhalten. Der Fokus soll dabei klar auf dem gemeinsamen Spaß an der Tour liegen, eine Wettkampfvorbereitung wird nicht angestrebt.

Fortuna-Mitgliedschaft keine Voraussetzung

Das neue Freizeitsportangebot der Fortuna steht natürlich nicht nur den Schapdettenern offen. Willkommen sind alle Interessierten aus der Umgebung, beispielsweise aus Nottuln, Appelhülsen, Darup, Billerbeck, Havixbeck, Hohenholte, Bösensell, Buldern oder Senden. Eine Mitgliedschaft in der Fortuna ist für den Start nicht erforderlich.

Geplant ist, dass beim ersten Treffen am 3. August Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene gemeinsam fahren. Bei ausreichender Teilnehmerzahl soll perspektivisch eine Aufteilung in unterschiedliche Gruppen erfolgen.

Wichtig für die Teilnahme ist natürlich ein technisch funktionsfähiges Mountainbike. „Außerdem ist der Helm Pflicht“, betont Jan Wilgenbusch.

Für weitere Informationen können sich interessierte Mountainbiker direkt an den Sportverein Fortuna Schapdetten wenden. Am einfachsten geht dies per E-Mail an: mountainbiking@schapdetten.de