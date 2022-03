Start in die Saison mit zwei professionellen Künstlerinnen

„Das Wetter ist uns heute wieder wohlgesonnen“, freute sich Galeristin Dr. Gabriele Hovestadt am Sonntagmittag über die Sonnenstrahlen, die die gleichnamige Nottulner Galerie passend zur Ausstellungseröffnung erhellten. Rund 30 Kunstliebhaber waren der Einladung gefolgt, an der Vernissage der ersten Ausstellung in diesem Jahr teilzunehmen. „Zauber des Wachsens – Das Zarte und das Starke“ ist diese betitelt.

„Wir starten mit zwei professionellen Künstlerinnen“, stellte Gabriele Hovestadt den Gästen Marita Damkröger und Dagmar Vogt vor, deren Werke nun bis zum 24. April in Nottuln erstmals in einer gemeinsamen Ausstellung zusammen zu sehen sein werden.

Großformatig in Aquarelltechnik

Marita Damkröger aus Darmstadt malt großformatig in Aquarelltechnik. Sehr ungewöhnlich und zeitintensiv, wie die Galeristin erläuterte. So sei das größte Bild der Ausstellung gewaltige drei Meter breit und von der Malerin in drei Monaten mit weit über 100 Schichten gearbeitet worden. „Man kann nichts korrigieren im Aquarell. Das Papier verzeiht einem nichts. Man hat nur einen Versuch“, so die Künstlerin über die besondere Herausforderung dieser Maltechnik.

„Die schwarze Sitzende“ in Bronze

Mit Blick auf das große Aquarell ist während der Ausstellung „Die schwarze Sitzende“ platziert worden. Eine Bronzeskulptur von Dagmar Vogt aus Herdecke. Viele Figuren der Bildhauerin hätten einen Bezug nach Wuppertal, verriet Gabriele Hovestadt den Besuchern. Dort hat die Künstlerin lange ihr Atelier gehabt. Dagmar Vogt selbst erläuterte, dass sie sich dort vom Tanztheater von Pina Bausch habe inspirieren lassen. Die kleineren Modelle für ihre Bronzen stelle sie aus Wachs, die lebensgroßen aus Gips her, erklärte die Künstlerin.

Ein Teil ihrer Arbeiten werde dann im münsterländischen Gescher gegossen. Deshalb plant die Galeristin während der Ausstellungszeit auch einen Besuch in der dortigen Kunstgießerei Petit & Gebr. Edelbrock.