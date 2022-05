Startschuss für den Neuanfang

Der neue Bevollmächtigtenausschuss der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde traf sich mit Superintendentin Susanne Falcke (M.) am Sonntag zum ersten Mal. Ihm gehören an (v.l.): Tobias Schleutker, Gudrun Janßen, Klaus Bratengeyer, Pfarrerin Regine Vogtmann, Karin Lechky-Deilmann und Karin Förster

Die Geschicke der evangelischen Kirchengemeinde „Unter dem Kreuz“ in Nottuln werden seit dem 14. Mai von einem Bevollmächtigtenausschuss geleitet. „Das ist das Gremium, das Entscheidungen trifft“, so Tobias Schleutker vom alten Presbyterium, das sich vor einiger Zeit aufgelöst hatte (wir berichteten). Um handlungsfähig zu bleiben, hat der Kreissynodalausschuss des Kirchenkreises Borken-Steinfurt-Coesfeld diesen Bevollmächtigtenausschuss bis zur Neuwahl eines Presbyteriums 2024 eingesetzt. Am Sonntag nach dem Gottesdienst trafen sich die sechs Mitglieder zum ersten Mal zu einer Sitzung.