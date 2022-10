Stille Radikalisierung

Fleißig proben die Darsteller für die szenische Lesung. Mürmann schrieb dieses Theaterstück 2019, welches das Geschehen in einer ganz normalen Familie beschreibt, angesichts der bedrückenden Gewalt in der Welt und der fortbestehenden terroristischen Bedrohung.

Den Blick über den Teller- beziehungsweise Buchrand zu richten, dazu lädt der Autor und Psychotherapeut Hermann J. Mürmann mit seiner Szenischen Lesung seines Buches „Allahu akbar...Nein, unser Sohn kann es nicht gewesen sein! Er konnte doch keiner Fliege etwas zuleide tun!“ ein. Mitwirkende sind der Schauspieler Oliver Fleischer als Dschihadist, Barbara Tieke-Mürmann als Mutter und Julian Mürmann als Sohn und der Autor als Vater.

Mürmann schrieb dieses Theaterstück 2019, welches das Geschehen in einer ganz normalen Familie beschreibt, angesichts der bedrückenden Gewalt in der Welt und der fortbestehenden terroristischen Bedrohung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spirale einer eskalierenden Gewalt

„Und jetzt erleben wir den Krieg Russlands gegen die Menschen in der Ukraine mit ihren verheerenden weltweiten Auswirkungen. Persönliche, familiäre, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedingungen sind die Grundlage für den Menschen, sich in der Spirale einer eskalierenden Gewalt wiederzufinden, die unendliches Leid, Vernichtung Tod nach sich zieht, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Ihr, die Ihr in den bequemen Sesseln sitzt, öffnet Eure Augen und Ohren, damit Ihr sehen und hören könnt, und öffnet Eure Herzen, damit Ihr Euch berühren lasst, von dem, was um Euch herum und in der Welt geschieht!“, so beginnt Mürmanns Buch. Dieses sozialkritische Theaterstück, das die Hintergründe der Radikalisierung eines jungen Deutschen zum Dschihadisten spannend inszeniert, ist gerade auch für Eltern, Jugendliche und junge Erwachsene interessant und bedeutsam.

Es macht das Drama der Eltern erlebbar, die ihren Sohn an die Gotteskrieger verlieren. Hierbei wird einfühlsam die Entfremdung zwischen Terroristensohn und Eltern dargestellt und nach der Tat ihre erlebte Hölle miterlebbar. Der innere Dialog des Täters nach dem Anschlag und langer Haftstrafe verdeutlicht die innere Zerrissenheit des jungen Mannes.

Die reduzierte Sprache des Theaterstücks und ihre Redundanz führen das Publikum immer tiefer in das Geschehen der Protagonisten und eröffnen eine Welt, in der es um Verführung, Schmerz, Leugnung, Hass und Verständnis geht.

Stille Radikalisierung geschieht auch jetzt

„Und sie geschieht, die stille Radikalisierung, auch jetzt“, so Mürmann. Besonders junge Menschen seien durch die sozialen Medien immer mehr von der Gewalt durch Cybermobbing betroffen und es bestehe gleichzeitig die Gefahr, von fanatischen Gruppen angesprochen und instrumentalisiert zu werden.

Die Szenische Lesung findet am 18. November (Freitag) um 19.30 Uhr im Möbelhaus Ahlers an der Appelhülsener Straße 18 in Nottuln statt. Nach der Aufführung ist Raum für ein gemeinsames Gespräch.

Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab dem morgigen Freitag (21. Oktober) im Möbelhaus Ahlers, Stiftsbuchhandlung Esplör, und Dammann - Für ein schönes Zuhause. Eine Reservierung für die Abendkasse ist beim Möbelhaus Ahlers unter Telefon 0 25 02/93 09 möglich.