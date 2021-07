Ihre Mutter Agatha konnte auf 88 Jahre Lebensjahre zurückblicken. „Ich habe immer gedacht: Wäre schön, wenn ich auch so alt werden könnte“, sagt Antonia „Änne“ Poppe. Am Montag (26. Juli) hat die Steveranerin im Kreis ihrer Lieben ihr 100. Lebensjahr vollendet. Stillvergnügt und bestens zufrieden genießt sie ihren Lebensabend. Sehr dankbar ist sie dafür, dass sie von ihrer Familie so gut versorgt wird, insbesondere von ihrem Sohn Werner und seiner Frau Erika, mit denen sie zusammenwohnt. Bescheiden, wie es ihre Art ist, flachst sie häufig: „Maakt nich so vull Gedöns.“

