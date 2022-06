Stimmungsvoller Juxtag der Zehntklässler

Die Abschlussklassen der Nottulner Liebfrauenschule, in diesem Jahr vier an der Zahl mit insgesamt 98 Schülerinnen und Schülern, haben es am Montag bewiesen: Sie haben nicht nur die Lizenz fürs Leben, wir ihr abgewandeltes James-Bond-Motto „AK22 – licence to live“ es ausdrückte, sie haben auch die Lizenz zum Feiern. Nach pandemiebedingter Pause fand wieder der Juxtag der Zehntklässler statt. Spiele auf der Schmierseifenfolie, Karaoke-Singen und andere Wettbewerbe wie ein Bobbycar-Rennen sorgten für allerlei Kurzweil.

Toller Juxtag an der Liebfrauenschule Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Derweil kümmerte sich Hausmeister Benedikt Linke um den richtigen Rasenschnitt. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke Nach langer Pandemiepause gestalteten die Zehntklässler der Liebfrauenschule Nottuln wieder einen fröhlichen Juxtag. Schmierseifenspiele, Karaoke- und Popularitätswettbewerbe, ein Boobycar-Rennen oder ein einbetonierter Schulschlüssel sorgten für jede Menge Kurzweil. Foto: Ludger Warnke

Gute Laune war Trumpf, auch bei Schulleiter Heinrich Willenborg. Er sammelte unermüdlich Wasserspritzen ein, aber ließ er sie nur für einen winzigen Moment aus den Augen, hatten sich die Schüler ihrer schon wieder bemächtigt. Immerhin: Den einbetonierten Schlüssel der Schule zauberte Willenborg fast im Handumdrehen aus dem Betonklotz hervor. Ein Juxtag, der allen gut tat.