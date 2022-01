„Stolperfallen sieht man nicht“

Die Dülmener Straße in Nottuln bei Dunkelheit. Das Scheinwerferlicht fahrender Autos sorgt zeitweilig auch für eine Ausleuchtung der Bürgersteige. Doch wenn die Autos vorbeigefahren sind, wird es schlagartig wieder dunkel. Nach Meinung von Anliegern reicht die vorhandene Straßenbeleuchtung für den Fußgängerverkehr nicht aus. Die Dülmener Straße bei Dunkelheit. An manchen Stellen liegt der Bürgersteig in der Tat völlig im Dunkeln.

Foto: Ludger Warnke