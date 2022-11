Straßenerneuerung trotz klammer Gemeindekasse

Kann die Gemeinde es sich in diesen schwierigen finanziellen Zeiten überhaupt noch erlauben, Straßen zu erneuern? Am Beispiel der stark sanierungsbedürftigen Roibartstraße in Nottuln kam es im Ausschuss für Umwelt und Mobilität zu einer kontroversen Diskussion darüber. Denn die rund 380.000 Euro, die die Erneuerung der Straße kosten wird, sind keine Kleinigkeit. „Wir haben kein Geld und müssen daher die Maßnahme in die Zeit setzen“, mahnte Richard Dammann (Grüne).

Manfred Gausebeck (SPD) wunderte sich: „Warum kommt so ein Thema ausgerechnet jetzt auf die Tagesordnung? Wir haben nur sehr wenig Geld.“ Und Dr. Martin Geuking (FDP) kommentierte: „Bei unserer Haushaltslage sehe ich keine Chance für diese Ausgabe.“

Diplom-Ingenieur Daniel Krüger, in der Gemeindeverwaltung zuständig für Straßenprojekte, verwies dagegen auf das Straßenunterhaltungskonzept, das der Rat ja selbst beschlossen habe. Darin seien die Straßen entsprechend der Sanierungsnotwendigkeit priorisiert. „Die Erneuerung der Roibartstraße ist absolut notwendig“, betonte Krüger. Eine Rückstellung dieser Maßnahme hieße auch, das Straßenunterhaltungskonzept in Zweifel zu ziehen. Wofür solle sich dann die Verwaltung noch die ganze Arbeit machen?

Die CDU plädierte dafür, am Straßenkonzept festzuhalten. Mit der Maßnahme sichere man die Infrastruktur und schaffe auch Werte.

Hilfreich war die Information der Beigeordneten Doris Block. Denn der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf „nur“ rund 150.000 Euro. Der Rest wird über Anliegerbeiträge finanziert, die wiederum über einen Zuschussantrag letztlich vom Land NRW getragen werden. Für die Anlieger wird die Maßnahme kostenlos bleiben.

Den Antrag der Grünen, die Straßenerneuerung zu verschieben, lehnte der Ausschuss mit 9:3-Stimmen ab. Mit neun Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und zwei Nein-Stimmen folgte der Ausschuss dem Vorschlag der Verwaltung: Die Roibartstraße wird komplett erneuert und erhält einen Belag aus Betonverbundsteinpflaster. Die schmale Straße soll künftig als verkehrsberuhigter Bereich (Schrittgeschwindigkeit) ausgeschildert werden. Details werden nun mit den Anliegern besprochen.