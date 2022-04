Strategie mit Leben füllen

Nach den vier Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen im vergangenen Jahr und der Verabschiedung einer Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 geht es in der Gemeinde Nottuln jetzt darum, diese Strategie mit Leben zu füllen und die Bürger bei diesem Ziel mitzunehmen. Dazu dient am Donnerstag (7. April) die Auftaktveranstaltung.

Wird die Gemeinde Nottuln in Zukunft den Kauf von Lastenfahrräder und Fahrradanhängern fördern? Ganz ausgeschlossen ist das nicht, denn die Gemeinde möchte einen Klimaschutz-Fördertopf mit Fördermitteln des Landes, auflegen, um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Aber auch Photovoltaikanlagen, zum Beispiel kleinere Steckersolargeräte, und eine Energieberatung der Bürger könnten aus diesem Topf gefördert werden, schilderte Klimaschutzbeauftragte Martina Marquardt-Wißmann jüngst im Ausschuss für Umwelt und Mobilität.

Auftaktveranstaltung in Präsenz und als Videokonferenz

Nach den vier Einwohnerversammlungen in den Ortsteilen im vergangenen Jahr und der Verabschiedung einer Strategie zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2030 geht es jetzt darum, diese Strategie mit Leben zu füllen und die Bürger bei diesem Ziel mitzunehmen. Dazu dient auch am Donnerstag (7. April) die Auftaktveranstaltung, zu der die Gemeinde sowohl in Präsenz als auch per Zoom-Meeting einlädt.

Nach einem kurzen Überblick über die geplanten Aktivitäten folgt ein Vortrag zum „Förderdschungel“. Hermann-Josef Schäfer vom gleichnamigen Architekturbüro aus Essen wird die Teilnehmenden als Energieberater für die Verbraucherzen­trale NRW durch den Dschungel aus verschiedenen Förderprogrammen, Einzelmaßnahmen und aktuellen Änderungen führen.

Die Veranstaltung findet um 17.30 Uhr im Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums statt. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Vorschriften. Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bis zum heutigen Dienstag (5. April) gebeten.

Weitere Interessierte können per Videokonferenz teilnehmen. Auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich, um die Einwahldaten zu erhalten. Anmeldung bei der Klimaschutzbeauftragten Martina Marquardt-Wißmann, 0 25 02/9 42-3 48, E-Mail Marquardt-Wissmann@nottuln.de.

Die Koordinierung und Weiterentwicklung der Maßnahmen soll nicht nur durch die Steuerungsgruppe in der Verwaltung und durch einen interfraktionellen Arbeitskreis erfolgen, sondern auch durch die Reaktivierung und Öffnung der Gruppe „Klimanetz Nottuln“. Bislang waren darin Gemeinde Nottuln, Lokale Agenda und FI aktiv. Weitere Teilnehmer sind willkommen.

Fördermittel aus dem Klimaschutzkompensationserlass

Nach Angaben von Marquardt-Wißmann will die Gemeinde bis Juni die für sie reservierten Fördermittel aus dem Klimaschutzkompensationserlass der Landesregierung beantragen. Mit diesen Fördermitteln, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl richtet, möchte die Gemeinde auch die Anschaffung einer Fahrradreparatursäule und einer „Fahrradflunder“ verwirklichen. Bei Letzterer handelt sich um eine mobile Plattform, die so groß wie ein Pkw-Parkplatz am Straßenrand ist und mit vier fest installierten Fahrradbügeln Platz für acht Fahrräder biet. Alle diese Maßnahmen sollen die Mobilität in Nottuln klimafreundlicher machen.

Vorgenommen hat sich die Gemeinde darüber hinaus eine Broschüre „Klimafreundlich Planen und Bauen“, eine Plattform zum Austausch von Best-Practice-Beispielen sowie einen Gebäude-Check, der in Kooperation mit der Verbraucherzentrale für die zweite Jahreshälfte vorgemerkt ist.