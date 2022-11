Sträucher und Bäume für Insekten

Etwas Gutes für Insekten und die Natur tun – das können die Familien mit Kindern am Samstag bei einer Pflanzaktion.

Pflanzaktion mit Kindern startet am Samstag

Am Pflanzort haben sich schon umgeschaut (v. l.): Susanne Nowack mit Sohn Henner und Tochter Frida, Alexa Peters mit Sohn Isai und Tochter Iria sowie Claudia Gawlista-Röwemeier mit Sohn Luka.

Rund 360 insektenfreundliche Sträucher und acht Bäume warten an der Dreifachsporthalle gegenüber dem Wellenbad darauf, von Kindern mit Eltern oder Großeltern in die Pflanzeninseln rund um den Sportplatz eingepflanzt zu werden. Die Aktion, mit der gemeinsam etwas für Insekten und die Natur getan werden soll, startet am Samstag (12. November) um 9 Uhr. Wer dabei mithelfen möchte, kann sich mit seinen Kindern bei der Gemeindeverwaltung (

0 25 02 / 94 24 27 oder info@nottuln.de) oder dem Nottulner Blickpunkt (

01 78 / 1 63 93 15, info@nottuln-blickpunkt.de) anmelden. Darum bittet das Projektteam, Peter Wermeling von der Gemeinde Nottuln und Karin und Jürgen Gerhard vom Nottulner Blickpunkt. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes wird laut Pressemitteilung am Samstag ebenfalls gerne unterstützend eingreifen.

Zuvor bereiten die Mitarbeiter des Bauhofes den Boden der Pflanzeninseln so auf, dass die Teilnehmer „leichtes Spiel“ beim Einpflanzen haben, erklärt Peter Wermeling. Falls Teilnehmer einen kleinen Spaten und Handschuhe für die Kinder haben, dann sollten diese mitgebracht werden.

Damit es für alle Beteiligten ein schöner Tag wird, werden auch Würstchen gegrillt und Getränke ausgegeben. Zum Schluss können sich die Beteiligten eine Broschüre über „Bienenfreundliche Pflanzen“ sowie „Die kleine Gartenfibel“ mit nach Hause nehmen.