Strom-Blackout das wahrscheinlichste Szenario

Es klingt schon ein wenig paradox: Da plädieren Bundes- und Länderregierungen immer mehr für den digitalen Staat und den Ausbau der Digitalangebote auf allen Verwaltungsebenen, und in der Gemeindeverwaltung Nottuln beschäftigt man sich unter anderem damit, wie man beispielsweise zusätzliche Stifte, Papier und analoge Infotafeln beschaffen und lagern kann. Doch dafür gibt es einen guten Grund: Die beste digitale Computerausstattung nützt nichts, wenn es keinen Strom gibt. Um auf einen solchen, möglicherweise auch längeren Strom-Blackout vorbereitet zu sein, prüft die Verwaltung schon seit längerer Zeit interne und externe Abläufe. "Die Frage lautet nicht, ob ein Strom-Blackout geschieht, sondern wann“, betonte Fachbereichsleiter Stefan Kohaus am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Für solche Krisenszenarien hat die Verwaltung zwischenzeitlich den „Stab für besondere Ereignisse“ eingerichtet, der Verwaltungshandeln sicherstellen soll. Welche Entscheidungsstrukturen in einem lokalen Krisenfall gelten, hat die Verwaltung in einer Stabsdienstordnung festgelegt. Fachlich begleitet wird die Gemeinde vom Institut für Gefahrenabwehr.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet