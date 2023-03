Stromerzeugung plus landwirtschaftliche Produktion

Nachdem Mitglieder der Mitmachgemeinschaft Baumberge Energie (BE) sich in in Babberich/Niederlande über Agri-PV informiert haben, möchten sie dieses Modell nun auch hier in der Region bekannter machen.

„Das wäre auch was für die Landwirte hier in der Region“, sind sich Heiner Meschede und Heinz Böer, beide Mitglieder der Mitmachgemeinschaft Baumberge Energie (BE), sicher. In der vergangenen Woche besuchten sie als Vertreter der BE einen landwirtschaftlichen Betrieb in Babberich in den Niederlande, knapp hinter der Grenze bei Emmerich, wie es in einer Pressemitteilung der Mitmachgemeinschaft Baumberge Energie (BE) heißt.

Investition in Agri-PV

Das Besondere an diesem Hof: Der Landwirt Piet Albers hat schon vor einiger Zeit in Agri-PV investiert. Heißt: Er hat auf seinen Ackerflächen Photovoltaikmodule installieren lassen und nutzt dennoch gleichzeitig die Fläche für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Unter der PV-Anlage baut der Landwirt Himbeeren an. Daneben - auf einem etwa gleich großen Feld - auch Himbeeren, aber unter Folien. Was die Nottulner erfuhren: Die zweite Anlage mache deutlich mehr Arbeit, da die Folien aufgezogen und abgebaut werden müssen – je nach Wetter. Zudem werden – bei starker Sonnenstrahlung - auch noch verdunkelnde Netze über die Folien gezogen und bei wenig Sonne wieder abgebaut.

Viel weniger Arbeit

Da würden die Himbeeren unter dem beständigen PV-Dach viel weniger Arbeit machen. Zudem sei es unter dem PV-Dach in heißen Sommern kühler und im Herbst länger warm. Das mache die Wachstumszeit beständiger und verlängere sie. Für den Landwirt komme es darauf an, dass er möglichst lange ernten und über einen langen Zeitraum frische Himbeeren auf den Markt bringen könne. Zudem gebe es deutlich weniger Ernteausfall aufgrund von Witterungseinflüssen wie Starkregen, Hagel usw.

Die PV-Module sind in Streifen installiert und bestehen aus einfachem Glas, so dass sie genügend viel Licht und Sonne durchlassen. Die Himbeeren unter dem PV-Dach wüden zwar – nach Auskunft des Landwirtes - rund fünf Prozent weniger Ertrag als die auf dem Folienfeld bringen. Das werde durch die Pachteinnahmen vom PV-Betreiber in entsprechender Höhe ausgeglichen. Nach Aussagen des Landwirtes würde er auch bei zehn Prozent geringerer Ernte das PV-Dach bevorzugen. „Die Vorteile der Kombination Solarstromerzeugung und Landwirtschaft überwiegen eindeutig“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Stromerzeugung und landwirtschaftliche Produktion – mit Agri-PV. Foto: Mitmachgemeinschaft Baumberge Energie (BE)

Regenerativ erzeugte Strom

Der zweite große Vorteil dieser Anlage ist – so Böer und Meschede - natürlich der regenerativ erzeugte Strom, den die 2,67 Megawatt-Anlage liefert. Regional und nachhaltig produziert. Heinz Böer: „Insgesamt eine klare win-win-Situation für den Landwirt und den Anlagenbetreiber.“

Deshalb beabsichtigt nun der Landwirt, auch das zweite Folien-Feld mit PV zu überdachen. Allerdings müssen technische Details wie dem Einspeisepunkt geklärt werden. Die BE plant nun, diese Art von Landwirtschaft – Stromerzeugung plus landwirtschaftliche Produktion – auch in der Baumberge-Region bekannt zu machen. Ein Vortrag, zu dem dann Landwirte eingeladen werden, wird dazu vorbereitet.