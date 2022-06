Swing für die Ohren

„What a Spring Swing“ – unter diesem Motto lädt die Nottulner Hale-Bopp-Bigband am kommenden Samstag (11. Juni) um 20 Uhr zu ihrem Konzert ins Forum des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ein. Die Nottulner Band wird ein reichhaltiges Big-Band-Programm vorstellen und hat auch wieder prominente Gäste eingeladen Mit dabei ist das Duo Matthias Beckmann (Trompete) und Erik Paniagua (Kontrabass und Gitarre) zusammen mit Ekaterina Baranova (Geige).

„Wir freuen uns sehr auf unser erstes Konzert nach zweijähriger Corona-Pause und vor allem darauf, endlich mal wieder vor einem großen Publikum zu spielen“, sagt Bandmitglied Hans von Lützau. Und er ergänzt: „Wir möchten auch gerne geflüchtete Menschen, die in Nottuln eine Aufnahme gefunden haben, zu diesem Konzert einladen – kostenlos.“ Diese Karten können per E-Mail an: hans.von.luetzau@t-online.de bestellt werden. Pro angegebenen Namen gibt es dann eine kostenlose Eintrittskarte. Die Freikarten werden an der Konzertkasse hinterlegt und dort dann an die Personen ausgehändigt, heißt es in der Ankündigung.

Alle anderen Konzertkarten gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Feldkamp (Dülmener Straße in Nottuln) sowie online: www.hale-bopp-bigband.de