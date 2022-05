Tafel mit Namen der Baumpaten enthüllt

„Das ist unser Baum, und unser Name ist auch richtig geschrieben“, freuten sich am Freitagnachmittag zwei Baumpaten mit einem fehlerträchtigen Familiennamen schmunzelnd über das perfekte Schild am Schapdettener Bürgerwald.

Dort begrüßte Gisela Hanning, Vorsitzende des Heimatvereins Schapdetten, rund 50 Besucherinnen und Besucher zum Abschluss des Projektes Bürgerwald Schapdetten. Besonders hieß sie unter anderem Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, Martin Herding, Vorstand der Volksbank Nottuln, und Annette Rütering, Ehefrau des verstorbenen Initiators Heinz Rütering, willkommen.

„Wir tun damit etwas Gutes.“ (Gisela Hanning)

„Wir tun damit etwas Gutes“, unterstrich Hanning und erinnerte daran, dass schon 2008 Heinz Rütering, der damalige Vorsitzende des Heimatvereins, erkannt hatte, wie wichtig das Anpflanzen von Bäumen für das Klima sei. Auch wenn das Projekt mit seinen 44 Bäumen nun an dieser Stelle aus Platzgründen beendet ist, mochte der Bürgermeister keinen endgültigen Punkt dahintersetzen. „Nur ein Semikolon“, verriet er seinen persönlichen Wunsch nach einem Schapdettener „Bürgerwald 2.0“ an anderer Stelle. Schließlich sei das Dorf lebendig. „Es gibt Wachstum, und auch die ältere Bevölkerung freut sich, wenn sie unter den Bäumen spazieren gehen kann.“

Volksbankvorstand Herding berichtete, dass aktuell eine bundesweite Klima-Initiative der Genossenschaftsbanken laufe, mit der das Anpflanzen von Bäumen gefördert werde. Da habe die Anfrage zum Sponsoring des Schapdettener Bürgerwaldes an sein Unternehmen genau gepasst.

Willi Hartz, Willi Lüning und Bernd Schäpers, die die Tafel mit den Namen der Baumpaten aufgestellt hatten, durften es nun an diesem Nachmittag enthüllen. Mit gemütlichem Kaffeetrinken und leckerem Apfelkuchen im Vereinsheim des Sportvereins Fortuna ließen die Gäste der Feierstunde den Nachmittag gemütlich ausklingen.