Der Löschzug Nottuln der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde geht mit einer neuen Zugführung in das Jahr. Brandoberinspektor Michael Brinkmann, bereits seit 2017 stellvertretender Löschzugführer, ist von den Kameraden zum neuen Löschzugführer gewählt worden. Brinkmann tritt die Nachfolge von Joachim Kruse an, der das Amt des stellvertretenden Wehrleiters im vergangenen Jahr neu übernommen hat (wir berichteten). Neu besetzt wurden auch die Positionen der stellvertretenden Löschzugführer. Die Kameraden sprachen dafür Hauptbrandmeister Sven Hüls und Oberbrandmeister Stephan Gorke ihr Vertrauen aus.

Dank an die bisherigen Löschzugführung

Bei einem offiziellen Termin gratulierte Wehrleiter Udo Henke der neuen Löschzugführung zu ihrer Wahl und dankte zugleich der bisherigen Löschzugführung, darunter auch der bisherige stellvertretende Löschzugführer Gil Beckord, für die geleistete Arbeit.

„Nottuln stellt in unserer Feuerwehr den größten Löschzug, da ist auch einiges zu tun“, sieht Henke viel Arbeit und vor allem viele Besprechungstermine auf die neue Führungscrew zukommen. Ein wichtiges Thema dabei wird die Zukunftsentwicklung des Standortes Nottuln sein. „Einer alleine ist nichts. Die Feuerwehr funktioniert nur als Team“, betont der Wehrleiter. Und mit der neuen Löschzugführung habe man ein tatkräftiges Team mit Erfahrung und getragen vom Vertrauen der Kameraden.

Jede Menge Erfahrung und Engagement

Brandoberinspektor Michael Brinkmann gehört seit dem 1. Februar 1993 der Nottulner Feuerwehr an und hat als stellvertretender Löschzugführer schon viel Führungserfahrung gesammelt. Hauptbrandmeister Svens Hüls gehört seit dem 1. Mai 2005 der Feuerwehr an. Er kümmert sich unter anderem schon seit 2008 um die Kleiderkammer, die alle vier Löschzüge der Gemeinde ausrüstet. Oberbrandmeister Stephan Gorke, seit dem 22. Februar 1999 in der Feuerwehr, stand in der Vergangenheit unter anderem drei Jahre lang der Jugendfeuerwehr vor. Insgesamt vereinigt die neue Löschzugführung viel Erfahrung und Engagement.

Neben den Alarmeinsätzen, regulären Dienstabenden und Schulungen fallen für die Löschzugführung pro Woche vier bis fünf Stunden Feuerwehrarbeit zusätzlich an, berichten die drei. Sie haben die Aufgabenbereiche aufgeteilt. So kümmert sich Michael Brinkmann zum Beispiel um die Administration (auch IT), um Finanzen, um das Gebäude und hält den Kontakt zur Wehrleitung und zur Verwaltung. Sven Hüls ist unter anderem zuständig für die Feuerwehrtechnik (Beschaffung und Pflege), die Atemschutzwerkstatt und die Verwaltung der Einsätze. Stephan Gorke kümmert sich schwerpunktmäßig um die Lehrgangsplanung, um die Jugendfeuerwehr, um interne wie öffentliche Veranstaltungen sowie um die Kommunikation nach außen.

„Wir wissen, dass da einiges an Arbeit auf uns zukommt, aber wir machen das gerne“, betonen die drei.