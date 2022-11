Teilnahme bietet große Chancen

Auch die dritte Auflage der Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ im Ortsteil Nottuln stieß auf ein nur geringes Interesse. Bürgermeister und Ratsmitglieder waren deutlich in der Überzahl.

Bürgermeister und Ratspolitiker suchen den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, aber die Nottulner zeigen ihnen die kalte Schulter. Dieser Eindruck drängte sich am Donnerstagabend im Forum auf. Zum dritten Mal luden der Rathauschef und die Fraktionsvorsitzenden zur Bürgersprechstunde „Politik vor Ort“ ein, und zum dritten Mal war die Resonanz mau. In der Spitze waren bis zu fünf (!) interessierte Bürgerinnen und Bürger anwesend. Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes, die Fraktionsvorsitzenden Hartmut Rulle, Helmut Walter, Richard Dammann, Jan Van de Vyle und Wolfgang Danziger sowie weitere Ratsmitglieder waren klar in der Überzahl.

Ist es das falsche Format? Die falsche Umgebung? Muss vielleicht ein Thema vorgegeben werden? Fragen über Fragen, auf die es am Donnerstag keine sicheren Antworten gab.

Welches Format passt zum Anliegen?

Dabei zeigte die 75-minütige Veranstaltung, dass eine Teilnahme sich lohnen kann. Ein Beispiel dafür ist der Nottulner Christoph Neuhaus. Er wies auf den Spielplatz hin, den der Verein „Nottuln & Friends“ mit Fördergeldern der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt an der Flüchtlingsunterkunft Daruper Straße errichtet (wir berichteten). Dieser Spielplatz geht nach Fertigstellung in das Eigentum der Gemeinde über, die dann die Folgekosten zu tragen hat. Dass die Verwaltung die Errichtung einer Schaukel ablehne, könne er nicht verstehen, denn gerade eine Schaukel sei für Kinder ein tolles Spielgerät, betonte Neuhaus.

Der Bürgermeister machte deutlich, dass die Entscheidung nach reiflicher Abwägung im zuständigen Fachbereich erfolgt sei. Einerseits müsse man darauf achten, dass Spielplätze annähernd gleichwertig ausgestattet sind, andererseits wolle man zunächst abwarten, wie das neue Angebot genutzt werde. Es gehe nicht um ein grundsätzliches Nein zur Schaukel. „Lassen sie uns die Situation ein halbes Jahr beobachten, dann beraten wir noch einmal“, bat Tönnes.

Schaukel für Flüchtlingsunterkunft

Dann allerdings, so entgegnete Neuhaus, seien die Fördermittel für die Schaukel verfallen und die Gemeinde müsse diese dann selbst finanzieren. Der Bürgermeister sagte daher eine erneute Abwägung zu. Bereits am Tag danach gab es eine neue Entscheidung: Die Schaukel kann nun doch sofort aufgestellt werden.

Ein zweites Thema von Christoph Neuhaus wird demnächst den Sozialausschuss beschäftigen. Der Nottulner, der ehrenamtlich auch eine Flüchtlingsfamilie begleitet, beklagte die hohen Kosten für die Wohnung in der Flüchtlingsunterkunft Daruper Straße. Für eine 66 m² große Schlichtwohnung müsse die Familie mehr als 1000 Euro zahlen.

Das Thema ist komplex, denn es geht bei den Gemeindeunterkünften nicht um Mieten, sondern um eine Nutzungsentschädigung, deren Höhe der Gemeinderat selbst festlegt. Im WN-Gespräch erläuterte der Bürgermeister, dass die aktuelle Nutzungsentschädigung bei 11,45 Euro/m² liegt. Hinzu kommen Heizkosten von 1,54 Euro/m² und eine Nebenkostenpauschale von 29,40 Euro/Person. Eine fünfköpfige Familie in einer 66 m² großen Schlichtwohnung der Gemeinde hat also einen Aufwand von 1004,34 Euro. Alle Fraktionsvorsitzenden waren sich einig, dass dieses Thema noch einmal im Sozialausschuss genau erörtert werden soll. Das soll in einer der nächsten Sitzungen geschehen.

Pflicht zur Reinigung der Bürgersteige

Es gab am Donnerstag noch weitere Themen. Eine ältere Nottulnerin wies zum Beispiel darauf hin, dass die verpflichtende Bürgersteigreinigung vielen Senioren große Probleme bereite. Das sollte die Gemeinde ändern. Die Reinigungspflicht gilt für alle Grundstückseigentümer, hieß es von Politik und Verwaltung. Allerdings könne man sich helfen lassen. Bürgermeister Thönnes verwies auf das Angebot der Zeitbörse und sicherte der Seniorin zu, entsprechende Kontakte mitzuteilen.

Ein Ehepaar, seit vier Jahren wohnhaft in der Gemeinde, mahnte den Erhalt des historischen Ortskerns an. Die Information, dass die Verwaltung in dieser Woche den Auftrag aus der Politik bekommen hat, geeignete Wege und Mittel zu prüfen, stieß auf klare Zustimmung.