Testen ist zur Routine geworden

„Das fühlt sich so‘n bisschen flauschig an“, beschreibt Milo, steckt das dünne weiße Stäbchen in den Mund und dreht und wendet es gründlich von einer Wange zur anderen. Lehrerin Johanna Thorwesten schaut ihm zu und lässt auch einen Kontrollblick über seine Klassenkameradinnen und -kameraden schweifen. Ein weiterer Blick geht zur Uhr: Nach exakt 30 Sekunden ist der „Lollitest“ beendet, geht sie herum und sammelt die weißen Stäbchen ein. Alle in ein Röhrchen. „Das ist der sogenannte Pool-Test“, erklärt Thorwesten. „Danach müssen die Kinder noch einen Einzeltest machen.“ Zweimal pro Woche gehört das „Testritual“ zum Alltag in den Schulen. Auch in der Klasse 4b der St.-Martinus-Grundschule.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie