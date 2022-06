Theaterrollen perfekt ausgelebt

„36 000 Sekunden“ bis zum Untergang. Was macht die Menschen in dieser Zeit? Der Literaturkurs der Q1 am Rupert-Neudeck-Gymnasium präsentierte dazu eine sehenswerte Aufführung.

„Das ist keine Übung. Das ist kein Scherz. Der Menschheit bleiben nur noch zehn Stunden.“ Diese Nachricht schlug mitten in den ganz normalen Alltag der Menschen ein. Den Alltag des arbeitswütigen Chefs, der seine Mitarbeiterinnen drangsaliert. Den der jungen Nonne, die ihre große Liebe leben will, den Alltag der Ehefrau und Mutter, die vor den Scherben ihres Lebens steht. Was machen diese Menschen jetzt, in den verbleibenden Stunden ihres Lebens? Diese Fragen beantwortete das Schauspiel „36 000 Sekunden“ von Julia Gastel, das der Literaturkurs der Q1 des Rupert-Neudeck-Gymnasiums unter der Regie von Lehrerin Katrin Hesemann am Donnerstagabend im Forum aufführte.