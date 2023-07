Tierschützer und Tierheime schlagen Alarm

Der Online-Handel nimmt auch bei Haustieren zu, aus Sicht von Tierschützern ein Problem. Denn die Konsequenzen unseriöser Verkäufe und Vermittlungen zeigen sich in den Tierheimen. Eine Petition soll Aufmerksamkeit schaffen.

Tierheime in Deutschland sind überfüllt mit Hunden, die nur schwer zu vermitteln sind. Sie haben Krankheiten, sind verhaltensauffällig, schwer zu erziehen. Mit einer Online-Petition, einem sogenannten „Brandbrief“ wollen Tierschützer das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie die Bundestierschutzbeauftragte Ariane Kari auf den Missstand aufmerksam machen. Sie fordern strengere Regulierungen.

Sandra Kassenböhmer, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Coesfeld und Umgebung, beteiligt sich an der Petition. Der Verein ist Träger des Tierheims Nordkreis Coesfeld. Dort sei die Problematik „noch nicht so massiv“, sagt die Nottulnerin. Doch sie kennt die Situation: Hundehalter kommen im Alltag nicht zurecht, stoßen vor unerwartete Probleme in der Erziehung. Sie geben das Tier ab. Durch den zunehmenden Internethandel landen immer mehr solcher Tiere im Heim, erklärt sie.

Link zur Petition Foto: Hier geht es zur Online-Petition. ...

Beim Online-Kauf fehlt die Klarheit

Im Internet locken niedliche Tierbilder und niedrige Preise. Dort sei der Haustierkauf leicht. „Im Tierheim ist vielleicht nicht immer sofort der passende Hund zu finden“, sagt Kassenbömer im Blick auf die Wünsche der Kunden. Aber über die Seriosität eines Vermittlers herrsche online wenig Klarheit. Oft versteckten sich hinter Internet-Angeboten Hunde, die im Ausland regelrecht „produziert“ werden – ohne Vorschriften bezüglich des Tierwohls.

„Auch das Beratungsgespräch fehlt“, erklärt Kassenböhmer. Bei der Haustiervermittlung durch das Tierheim werde darauf geachtet, dass Hund und Halter zueinander passen, dass zum Beispiel Familien die richtigen Tiere vermittelt werden. Wenn es doch Probleme gibt, nimmt das Tierheim den Hund zurück.

Stärkere Kontrollen für Vermittler und Halter gefordert

Auch Tiere aus Online-Käufen werden dort aufgenommen – oft bleiben sie lange. Kassenböhmer erklärt, dass es viel Zeit und intensive Arbeit erfordere, bis ein verhaltensauffälliges Tier wieder vermittelt werden kann.

„Der Online-Tierhandel müsste stärker reguliert werden“, findet sie. Das sei auch der Kern des Brandbriefes. Unter anderem fordern Tierschützer darin Maßnahmen zur Eindämmung und Überwachung des Welpen- und Hundehandels im Internet. Zudem werden stärkere Kontrollen des Hunde-Imports, ein Befähigungsnachweis für Hundehalter und eine Registrier- und Kennzeichnungspflicht für Hunde gefordert. Am Mittwochnachmittag zählte die Petition 21.509 Unterschriften.

Mit stärkeren Regulierungen verbindet Sandra Kassenböhmer die Hoffnung auf weniger Täuschungen und unseriöse Geschäfte. „Was steckt dahinter?“, sei die zentrale Frage beim Haustierkauf. Dafür erhofft sie sich mehr Achtsamkeit.