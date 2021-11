Tipps für die Berufsorientierung

Was braucht man, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Nur eine von vielen Fragen, auf die die Neuntklässler des Rupert-Neudecks-Gymnasiums nun eine hilfreiche Antwort erhielten – beim BOSS-Seminar.

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe neun des Rupert-Neudeck-Gymnasiums stand eine Woche ganz im Zeichen der Berufsorientierung. Im Jugendgästehaus am Aasee in Münster fand das BOSS-Seminar statt, das jedes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule und jetzt zum ersten Mal mit dem Kolpingwerk organisiert wurde.

Kennenlernen und Ausprobieren

Das Programm bot viele Möglichkeiten zum Ausprobieren und Kennenlernen, gerade auch von spezielleren Berufen: Wie sieht zum Beispiel konkret die Arbeit einer Modedesignerin aus? Was braucht man, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Diese und weitere Fragen wurden geduldig und abwechslungsreich von ehemaligen Schülern des Gymnasiums und Vertretern von Unternehmen beantwortet, die teilweise Workshops anboten und aus ihrem Alltag berichteten.

Für die Neuntklässler des Rupert-Neudeck-Gymnasiums Nottuln fand das BOSS-Seminar im Jugendgästehaus am Aasee in Münster statt. Foto: Rupert-Neudeck-Gymnasium

Auch gab es Vorträge Ehemaliger zu den Themen Medizin, Informatik, Jura, Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Ausland beziehungsweise einem Auslandsschuljahr in der Jahrgangsstufe zehn in den USA. Zusätzlich konnten die Schülerinnen und Schüler zur Ermittlung ihrer beruflichen Eignung einen geva-Test machen oder auch VR-Brillen zur digitalen Berufsorientierung nutzen.

Bewerbungstraining

Für den sicheren Auftritt bei der Bewerbung sorgte ein Bewerbungstraining, angeboten vom neuen Kooperationspartner Kolpingwerk. Zu Laufbahnberatung in der Sekundarstufe II waren Bernd Nestler (Oberstufenkoordinator) und Cornelia Hilgensloh (Stufenleitung) als Ansprechpartner vor Ort.

Am letzten Tag durften die Neuntklässler auch einiges selbst ausprobieren: Ein ganzes Team von der Handwerkskammer Münster baute im Jugendgästehaus neun Module auf, an denen die Jugendlichen praktische Tätigkeiten einzelner Berufsfelder ausprobieren konnten, zum Beispiel aus dem Metallbau, dem Textilfach, dem Bereich Zweirad oder Holz. Da wurde dann fleißig gelötet, graviert oder mit Farben und Paintbrush gearbeitet.

Darüber hinaus waren auch Ausbildungsbotschafter der Volksbank Nottuln, des LVM Münster und der BASF Coatings vor Ort. Aus Coesfeld angereist waren zwei Vertreter der Firma Ostendorf, der neuen Kooperationsfirma des Gymnasiums.

Das gesamte Seminar wird nun im Politikunterricht evaluiert anhand von Postern, die die Schüler selbst entworfen haben.