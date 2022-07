Toben, klettern und Schabernack treiben

Schöne abwechslungsreiche Sommerferien mit vielen Ausflügen und Aktionen bot der Treffpunkt Jugendarbeit in diesem Sommer an.

„Heiß, Eis, nice! Die Sommerferien waren grandios“, lautet die Zwischenbilanz des Treffpunkts Jugendarbeit. Die Jugendlichen haben eine Menge erlebt. So war der Treffpunkt Jugendarbeit viel unterwegs und hat zahlreiche Ausflüge gemeinsam unternommen. Es ging zum Tiere anschauen und streicheln in den Frankenhof, mit dem Fahrrad ins Schwimmbad, zum Toben in den Ketteler Hof, in die tiefsten Tiefen der Kluterthöhle, in die höchsten Höhen im Kletterwald Ibbenbüren und vieles mehr.

Nicht zu vergessen sind die Treffzeiten im Jugendzen­trum Nottuln und im Jugendkeller Schapdetten, in denen viel Kreatives und noch mehr Schabernack entstanden ist. „Es waren wirklich tolle abwechslungs- und erlebnisreiche Sommerferien. Das hat man vor allem an den Reaktionen der Kids gesehen“, freut sich Treffpunktmitarbeiter Stefan Peters. Voller Vorfreude schaut er auch noch auf die beginnende fünfte Ferienwoche, in welcher noch ein Graffiti-Projekt für Mädchen in Appelhülsen stattfindet. Nach den Ferien beginnt wieder die reguläre Treffzeit in allen Ortsteilen. Infos dazu gibt es auf der Homepage www. treffpunktjugend.de sowie auf der Facebook-Seite.