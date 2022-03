„Tochter“ zieht „Mama“ das Geld aus der Tasche

Ein Anruf – und kurze Zeit später ist man sein Geld los. Mit einer neuen Betrugsmasche versuchen Unbekannte reich zu werden. In Nottuln gelang dieser Versuch, in Dülmen scheiterte er.

„Mama, ich habe eine neue Handynummer.“ So oder ähnlich beginnen im Moment mehrere Betrugsdelikte, die bei der Polizei angezeigt werden. So erging es auch am Mittwoch einer 59-jährigen Nottulnerin.

Wie die Polizei mitteilt, bekam die Frau diese Nachricht über einen Messengerdienst. Anschließend bat die angebliche Tochter ihre Mutter zwei Mal, einen Betrag von je circa 2000 Euro zu überweisen. Diesen Aufforderungen kam die Mutter nach. Als es dann noch weitere Forderungen der angeblichen Tochter gab, wurde die Frau misstrauisch. Sie bat ihre Tochter, ein Foto von sich zu schicken. Dieser Aufforderung kam die angeschriebene Person nicht nach – und die Frau beendete die Kommunikation.

Nottulnerin wird Opfer des Betrugs

Am Montag hatte einer 55-jährigen Dülmenerin, die mit derselben Masche gelinkt werden sollte, Glück. Ihre angebliche Tochter bat sie, einen Betrag von 1.637,88 Euro zu überweisen, weil es Probleme mit der Bankverbindung gebe. Da es aber Auffälligkeiten bei dem angegebenen Konto, auf das der Betrag überwiesen werden sollte, gab, meldete sich die Bank bei der Dülmenerin – und die Gutschrift auf das fremde Konto wurde zunächst aufgehalten. Eine Nachfrage bei der „richtigen“ Tochter ergab, dass es sich um einen Betrugsversuch gehandelt hatte.

Diese Fälle aus dem Kreis Coesfeld sind nur zwei, die sich zurzeit im ganzen Münsterland ereignen. „Die Masche ist vor einigen Monaten aufgetaucht. Und wir haben zurzeit fast täglich mit diesen Betrugsversuchen zu tun“, erklärt Britta Venker, Pressesprecherin der Polizei im Kreis Coesfeld, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Summe werde dabei offenbar so gewählt, dass sie problemlos online überwiesen werden kann, ohne dass das Tageslimit überschritten wird, vermutet Venker. Und dann ist das Geld ganz schnell weg.

Polizei warnt eindringlich

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche: „Falls Sie eine solche Nachricht erhalten sollten, versichern Sie sich bei der Person, die angeblich das neue Handy hat, ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht. Sollten Sie Opfer der Betrugsmasche geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“