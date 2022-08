Tolle Abende vor schöner Kulisse

„Das hier ist wirklich ein toller Rahmen für das Sommerkino“, begeisterte sich Michael Woll. Und der technische Projektleiter des Veranstaltungsunternehmens Evented muss es wissen, kommt er mit der großen Kinoleinwand und dem dazugehörigen Equipment in ganz Deutschland herum. „Vor allem, dass hier neben dem Kino ein tolles Rahmenprogramm geboten wird, finde ich klasse“, lobte er. In der Tat fanden das auch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die es am Freitag und Samstag zum Sommerkino in den historischen Nottulner Ortskern lockte.

