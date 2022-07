Tolle Stimmung im Partyzelt Sendes

1622 – vor fast 400 Jahren – fand in Nottuln zum ersten Mal der Martinimarkt statt. Im Rahmen einer Serie blickt die Redaktion deshalb in dessen Geschichte. In der heutigen Folge geht es um das „Partyzelt Sendes“.

400 Jahre – ein Zeitraum, in dem viele Generationen von Menschen lebten, arbeiteten, Krieg führten und starben. Aber auch liebten, hofften und das Leben feierten. Der Nottulner Martinimarkt verkörpert Letzteres: das Leben, die Freude und die Hoffnung auf gute Tage. Es herrschte der 30-jährige Krieg, als der Martinimarkt als ein Symbol der Hoffnung im Jahre 1622 zum ersten Mal im Stiftsdorf stattfand. Das ist nun bald 400 Jahre her. In einer kleinen Serie wirft die WN-Redaktion einen Blick in die Martinimarkt-Geschichte. Heute geht es um das Partyzelt Sendes, das über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des Marktes war.

„Abfeiern“ im Partyzelt

So richtig „abfeiern“, das war in den letzten Jahrzehnten stets mit dem sogenannten „Partyzelt“ verbunden. Manch einer landete nach einem ausgiebigen Bummel über den Martinimarkt und durch die Nottulner Kneipen zwangsläufig auch im Gewerbezelt, das Anfang der 1990er-Jahre seinen Platz auf dem Kastanienplatz fand.

In diesem Zelt stellten sich nicht nur die örtlichen Gewerbebetriebe vor. 24 Qua­dratmeter davon belegte anfangs auch Martin Sendes vom „Jägerhof“ mit seinem Thekenbetrieb. Nach einigen Jahren schließlich wanderte er vom Hauptzelt in einen Anbau. „Dies war dann auch der Startschuss zum ,Jägerhof Sendes Partyzelt‘“, erzählt der Nottulner. Dadurch konnte er die Öffnungszeiten erweitern und es durfte bis 24 Uhr geöffnet bleiben. Die Martinimarkt-Besucher nahmen das Angebot sofort dankbar an.

Beliebter Treff- und Startpunkt

So wurde das „Partyzelt“ sehr bald ebenfalls weit über Nottulns Grenzen hinaus bekannt. „Wir haben von Beginn an eine außergewöhnliche Thekenform gewählt, die sicher einzigartig ist, mitten im Zelt steht und somit rundherum von allen Seiten belagert werden kann“, beschreibt Martin Sendes sein Konzept nicht ohne Stolz. Im Laufe der Jahre sei das Partyzelt zum beliebten Treff- und Startpunkt für viele Martinimarkt-Besucher geworden, egal ob Sportmannschaften, Nachbarschaften, Kegelclubs oder andere Gruppen.

Im Jahr 2001, zum 20-jährigen Jubiläum, entstand aus einer Idee ein regelrechter Kult: Sendes hatte den bekannten Musiker Matthias Drees für Livemusik am Sonntagnachmittag gewinnen können. Das sollte eigentlich einmalig sein, schlug aber derart bei den Gästen ein, dass es auch in den folgenden Jahren Musik mit Matthias Drees gab. Dieser war selbst so begeistert, dass er zum 25-jährigen Zeltjubiläum ein eigenes Lied über den Martinimarkt schrieb. Dieser „Martinimarkt-Song“ ist mittlerweile ein echter Kult.

Feier zum 30-Jährigen wird nachgeholt

„Eigentlich wollten wir 2021 unser 30-jähriges Jubiläum feiern, doch leider gab es ja keinen Markt wegen der Pandemie“, bedauert Sendes. Aber in diesem Jahr soll das nun nachgeholt werden. Passend zum 400-jährigen Bestehen soll groß gefeiert werden, hat sich Martin Sendes vorgenommen.

Übrigens: Der Martinimarkt-Song von Matthias Drees ist bei Youtube abrufbar (www.youtube. com/watch?v=E5_gBNBYKcs).