„Tolle Unterstützung aus der Bevölkerung“

Die Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Nottuln unterstützen die private Ukraine-Hilfe weiterhin sehr intensiv. Am Mittwochabend und am Donnerstagabend auf dem Wellenbadparkplatz hatten die rund 20 bis 25 Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun, um die vielen Sachspenden für den nächsten Hilfstransport anzunehmen, zu sortieren, in Großgebinde zu verpacken und in dem von der Spedition Hollenhorst zur Verfügung gestellten Lkw zu verladen.

Die Hilfsgüter sind am Donnerstagabend zu einem Treffpunkt in Greven gebracht worden und wurden dann in einen Bus umgeladen. Wie Jürgen Küdde von der Ukraine-Hilfe mitteilte, befinden sich diese Hilfsgüter und Helfer aus Nottuln mit weiteren Initiativen aus dem Umland seit Freitagmorgen auf den Weg nach Breslau. Dort sollen die Spenden ausgeladen und für den Weitertransport zu den Flüchtlingen verteilt werden.

Flüchtlingen wird Mitfahrt nach Nottuln angeboten

Die Nottulner werden anschließend mit dem dann leeren Bus weiter nach Krakau zum Hauptbahnhof fahren und dort ukrainischen Flüchtlingen die Mitfahrt nach Nottuln anbieten. „Wir haben für die Flüchtlinge Care-Pakete vorbereitet, sodass wir sie direkt im Bus mit Essen und Trinken und ersten Informationen über die Gemeinde versorgen können“, schilderte Küdde.

Dass die vielen ehrenamtlichen Stunden durchaus anstrengend sind, verhehlen die Mitglieder der Ukraine-Hilfe nicht. Was sie aber weiter motiviert, ist nicht nur die Dankbarkeit der Flüchtlinge, sondern vor allem auch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Spenden von mehr als 5000 Euro

Zu den vielen Sachspenden sind mittlerweile auch Geldspenden von mehr als 5000 Euro zusammengekommen. Zudem gibt es immer wieder kleinere und größere Formen von Unterstützung, wie Jürgen Küdde berichtete. So hat zum Beispiel die Bäckerei Geiping den Wochenendproviant für die Begleiter des Hilfskonvois zur Verfügung gestellt. Die Freiwillige Feuerwehr half mit einem Lichtmast aus, als es bei der Spendenannahme auf dem Wellenbadparkplatz immer dunkler wurde. Und ganz toll fanden die Helfer auch die Geste des Döner Parcs an der Dülmener Straße. Der spendierte nach getaner Arbeit den Helfern einen leckeren Döner.

„Wir möchten uns bei allen, die uns helfen, sehr herzlich bedanken“, betonte Jürgen Küdde. „Diese tolle Unterstützung macht uns glücklich.“