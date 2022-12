Transparenter Austausch mit Experten

Der Umgang mit den Straßenbäumen in der Gemeinde sorgte immer wieder für Diskussionen. Die Verwaltung will Transparenz schaffen und lädt daher alle interessierten Einwohner zur ersten Nottulner Baum-Konferenz ein.

Über Straßenbäume – im Beispielbild Bäume an der Coubertinstraße – wird immer wieder kontrovers diskutiert. Die Gemeinde lädt nun am 11. Januar zu einer Baum-Konferenz ein.

Das sind nicht wenige: Rund 13 000 große und kleine, alte und junge Straßenbäume zählt die Gemeinde Nottuln. Jeder einzelne von ihnen ist in einem Baumkataster verzeichnet, das bei der Gemeindeverwaltung geführt wird. Mit Standort und Art. Und der Umgang mit diesen Bäumen sorgt immer wieder für Diskussionen in der Bevölkerung. Deshalb lädt die Gemeindeverwaltung am 11. Januar (Mittwoch) um 17 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu ihrer ersten Baum-Konferenz ins katholische Pfarrheim an der Heriburgstraße 12 in Nottuln ein.

Gefahr durch Dürreperioden

Um das Wohl der rund 13.000 Straßenbäume kümmern sich die Gemeindewerke und der Baubetriebshof, erläutert die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Die Mitarbeiter sorgen für den fachgerechten Beschnitt der Pflanzen oder bewässern sie in den heißen Sommermonaten. Aber auch das Fällen der Bäume steht auf dem Arbeitsplan. „Vielen der Pflanzen bekommen die langen Dürreperioden der vergangenen Sommer überhaupt nicht. Sie werden krank, morsch, sterben ab und werden so zu einer Gefahr für die Menschen“, erläutert die Gemeindeverwaltung.

Säulenhainbuchen und Spitzahorn

Zu schaffen macht dem Bestand, der in den Innenbereichen von Nottuln und seinen Ortsteilen überwiegend aus Säulenhainbuchen und aus Spitzahorn besteht, oft auch die Tatsache, dass die Bäume bei ihrer Anpflanzung vor vielen Jahren zu eng nebeneinander und in zu kleinen Baumscheiben gepflanzt worden sind. Das rächt sich jetzt mancherorts: Auf der Suche nach Wasser und Nährstoffen drücken die Wurzeln die Gehwegplatten hoch und machen sie für Fußgänger zur gefährlichen Stolperfalle. Die Gemeinde reagiert und lässt die Bäume da, wo es notwendig ist, entfernen. Dabei gilt: „Für jeden Baum, der gefällt werden muss, wird, wenn auch nicht immer an derselben Stelle, wieder ein neues, klimaresilientes Exemplar nachgepflanzt“, betont die Verwaltung.

Fachleute informieren und diskutieren

Um den Umgang der Gemeinde mit den Straßenbäumen für alle Einwohner transparenter und nachvollziehbar zu machen, lädt die Gemeindeverwaltung am 11. Januar (Mittwoch) um 17 Uhr zu ihrer ersten Baum-Konferenz ins Nottulner Pfarrheim ein. Neben einem Zustandsbericht zum Thema „Straßenbäume in der Gemeinde Nottuln“, der von Peter Wermeling, Diplom-Ingenieur für Landschaftsentwicklung beim Grünflächenamt der Gemeinde, gehalten wird, steht auch ein Beitrag vom Baumgutachter Martin Rensing auf dem Programm. Zudem werden Thomas Zimmermann, Dipl.-Agraringenieur und Geschäftsführer vom Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld, Christoph Steinhoff vom Kreis Coesfeld (Abteilung Umwelt) und Förster Matthias Schulte Everding vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW mit Dienstsitz beim Regionalforstamt Münsterland (Forstbetriebsbezirk Baumberge) als Fachleute an der Baum-Konferenz teilnehmen. Die Veranstaltung soll auch von dem regen Austausch zwischen den Experten und dem Publikum geprägt werden.

Anmeldungen zur Konferenz sind ab sofort per E-Mail an baumkonferenz@ nottuln.de oder unter der Telefonnummer 0 25 02/ 9 42-1 04 möglich.