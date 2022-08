Trinkwasserbrunnen für Nottuln und Appelhülsen

Im Rahmen eines Leader-Projektes soll im historischen Ortskern Nottuln und am Bürgerzen­trum Appelhülsen jeweils ein Trinkwasserbrunnen installiert werden. Der Ausschuss für Umwelt und Mobilität stimmte dem Vorhaben mit 11:1-Stimmen zu.

Nottuln und Appelhülsen sollen jeweils einen Trinkwasserbrunnen erhalten. Dieser stand in Gronau.

Kritik entzündete sich aber daran, dass für Schapdetten und Darup solche Brunnen bislang nicht geplant sind. Nach Auskunft der Verwaltung ist das Vorhaben ein erster Schritt. Dabei stellen Coesfeld, Havixbeck und Nottuln einen gemeinsamen Leader-Förderantrag für insgesamt vier Trinkwasserbrunnen (zwei in der Gemeinde Nottuln, jeweils einer in Coesfeld und Havixbeck). Zielgruppe sind die Besucher der Ortskerne, Wanderer und insbesondere Radtouristen. Deshalb, so der Bürgermeister, habe man sich zunächst auf die größeren Ortsteile konzentriert. Langfristig bleibe das Ziel, alle Ortsteile der Gemeinde mit einem Trinkwasserbrunnen auszustatten. Die jährlichen Betriebskosten für beide Brunnen sollen sich auf rund 4200 Euro belaufen.