Tropfender Schillerporling sorgt für Fäule

Zum Teil sind die Bäume der Eichengruppe an der Roxeler Straße in Schapdetten über 100 Jahre alt. Ein Baum muss nun gefällt werden. Der Grund: ein Parasit.

Baumfällung in Schapdetten

Willi Voss (l.) und Petra Klesy vom Liegenschaftsausschuss der Kirchengemeinde St. Martin und Baumpfleger Berthold Schräer haben keine Zweifel: Aus Sicherheitsgründen muss die alte Eiche (linker Baum im Hintergrund) leider gefällt werden.Der Tropfende Schillerporling wächst als Parasit an der Basis alter Eichen. Der Pilz bringt die Wurzeln zum Absterben.

Die kleine Eichengruppe auf der Rasenfläche zwischen Pfarrheim St. Bonifatius und Roxeler Straße prägt den Schapdettener Ortseingang und gehört zum Ortsbild einfach dazu. Zum Teil sind die insgesamt sechs Bäume über 100 Jahre alt, hat Baumexperte Ber­t­hold Schräer bei der Begutachtung festgestellt. Während fünf Bäume noch eine gute Vitalität und Standfestigkeit aufweisen, ist eine Stieleiche allerdings von einer Weißfäule im Wurzelbereich betroffen und nach Auffassung des Experten nicht mehr standsicher.

Sicherheitsgründe

Mit Blick auf den Autoverkehr auf der Roxeler Straße und den Fußweg zum Pfarrheim hat sich daher die Kirchengemeinde St. Martin aus Sicherheitsgründen dazu entschlossen, den Baum zu fällen, berichten Petra Klesy und Willi Voss vom Liegenschaftsausschuss der Pfarrgemeinde bei einem Ortstermin.

Der Baum, um den es geht, ist von der Straße aus gesehen der hintere der zwei Bäume, die an der Seite zum Landhaus stehen. Berthold Schräer, Inhaber der Billerbecker Firma „BS Baumpflege & Fälltechnik“, kennt die Eichengruppe an der Roxeler Straße nur zu gut. Schließlich ist er selbst gebürtiger Schapdettener, hat die Bäume schon zu Kindertagen gesehen, wie viele Schapdettener.

Parasit mit Fruchtkörper

Der Tropfende Schillerporling wächst als Parasit an der Basis alter Eichen. Der Pilz schädigt die Wurzeln der befallenen Eichen und bringt diese zum Absterben. Foto: Berthold Schräer

Etwa 100 bis 120 Jahre alt ist die 22 Meter hohe Stieleiche, die nun gefällt werden muss. Berthold Schräer hat an ihrem Fuß den Tropfenden Schillerporling festgestellt. Drei große Fruchtkörper des Pilzes, der als Parasit gerne alte Eichen befällt und dabei langsam, aber sicher das Wurzelwerk zum Absterben bringt, sprießten aus dem Fuße des Baumes hervor. Als Schräer sie wegnahm, entdeckte er schon jede Menge Totholz. An dieser Stelle mit der hohen Verkehrsdichte auf der Straße und dem Fußweg zum Pfarrheim sei die Fällung des Baumes die richtige Entscheidung, ist Schräer überzeugt. Bereits nächste Woche rückt der Baumexperte mit seinem Team an, um den Baum zu entfernen.

Der Tropfende Schillerporling hat am Fuß der Eiche bereits Holz zersetzt, wie dieses Foto zeigt. Foto: Berthold Schräer

Willi Voss und Petra Klesy wissen natürlich, dass Baumfällungen in Zeiten des Klimaschutzes immer Diskussionen auslösen. An dieser Stelle sei es aber notwendig. Und: Für die alte Eiche wird an geeigneter Stelle ein neuer Baum gepflanzt.