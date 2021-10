Trotz der Pandemie viel bewegt

Die Vorsitzende der Hospizbewegung Nottuln, Dagmar Exner-Kasnitz, begrüßte bei der jüngsten Mitgliederversammlung nicht nur bekannte Gesichter, sondern auch drei Personen, die in diesem Jahr neu zur Hospizbewegung hinzugestoßen sind. „Und wir freuen uns sehr, dass drei Interessenten im Herbst ihre Befähigung zur Sterbebegleitung abschließen konnten und ihre neu erworbenen Fähigkeiten in die Hospizbewegung einbringen wollen“, betonte sie.

Die Projekte der Hospizbewegung in den Jahren 2020 und 2021 waren trotz der Pandemiezeiten vielfältig. Und dies auch durch großzügige Spenden aus der Bevölkerung, berichtet die Hospizbewegung in einer Pressemitteilung. So konnte das Sternenfeld für vorgeburtlich verstorbene Kinder realisiert werden. Für Menschen, deren Radius aufgrund ihres Alters oder ihrer Erkrankung immer kleiner wird, wurde eine Rikscha angeschafft. Und nicht zuletzt wurde die Homepage mit einem neuen Outfit versehen.

Sternenfeld, Rikscha und Homepage

Vielfältig und kreativ haben die beiden Koordinatorinnen der Hospizbewegung, Mona Letterhaus und Kirsten Schneider, den Kontakt zu den Ehrenamtlichen gehalten und Möglichkeiten der Begegnung und des Austausches in kleinem Rahmen geschaffen. Die aktiven Sterbe- und Trauerbegleiter haben ihrerseits in Telefonaten, mit Briefen, durch Haustür- und Fensterbesuche Sterbende und Trauernde in der Pandemiezeit nicht alleingelassen. „Das Trauerseminar, das in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche angeboten wird, findet in diesem Jahr wieder statt“, informierte Mona Letterhaus.

Meinolf Koester, Kassenwart des Vereins, präsentierte einen guten Kassenstand und bedankte sich bei allen Nottulner Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren Spenden die Anliegen des Vereins unterstützen.

Die Wahlen waren zügig erledigt und eindeutig: Der alte Vorstand ist auch der neue. Die Vereinsmitglieder würdigten damit die gute Arbeit des Vorstands und das gute Miteinander zwischen Vorstand, Koordinatorinnen und Aktiven.

Gutes Miteinander zwischen Vorstand, Koordinatorinnen und Aktiven

Der Ausblick machte den Anwesenden Freude: Im kommenden Jahr 2022 feiert die Hospizbewegung ihr 25-jähriges Jubiläum. Im Jubiläumsjahr werden etablierte Angebote wie die Sonntagsspaziergänge, die Frühwanderung, die Trauerandacht und ein bis zwei Letzte-Hilfe-Kurse im Terminkalender zu finden sein. Freuen dürfen sich alle schon auf den Festakt und den Benefizabend im September, ebenso auf einen Abend mit dem Lebenstänzer Felix Grützner am 29. April (Freitag) in der St.-Martinus-Kirche, heißt es abschließend.