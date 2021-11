Trubel mit gebremstem Schaum

„Das Leben kann kommen, wir sind bereit – mit Jubel, Trubel und Heiterkeit.“ Sven Winkler, neuer Vorsitzender der Nottulner Karnevalsgesellschaft (KG), gab gemeinsam mit der ebenfalls neuen Vorsitzenden Vivien Heitmann das Motto der diesjährigen Session bekannt und erntete dafür ein dreifaches „Nottuln Helau!“ Dennoch: Es war eine Feier nur in sehr kleinem Rahmen und auch ein wenig verhalten. Aber: „Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr wieder richtigen Karneval in Nottuln feiern können“, so der scheidende langjährige Vorsitzende Wolfgang Müller.

Schon mal ein wenig dafür geübt haben die Nottulner Karnevalisten am Samstagabend in der Gaststätte Böcker-Menke. Die beiden Gardeballetts „Steversterne“ und „Figaros“ zeigten in verkleinerter Formation, dass auch in der „kleinsten Hütte“ für sie noch genug Platz zum Tanzen ist.

Sessionseröffnung im Kleinformat
Das Gardeballett "Figaros" zeigte auch auf kleinstem Raum ihren Tanz Foto: Iris Bergmann
Vivien Heitmann und Sven Winkler lenken zukünftig als Vorsitzende die Geschicke der KG Foto: Iris Bergmann
Das Gardeballett "Steversterne" wusste zu begeistern Foto: Iris Bergmann
Neumitglieder werden traditionell mit Hummelbachwasser getauft. Hier: Martin Tuszynski Foto: Iris Bergmann

Da im vergangenen Jahr pandemiebedingt der Karneval nicht stattfand, wurden zur Sessionseröffnung nicht nur die langjährigen Mitglieder aus diesem Jahr, sondern auch die des vergangenen Jahres geehrt. So erhielten die anwesenden Sabine Heimann und Theresa van der Kolk (23 Jahre Mitglied), Britta Demming (33 Jahre), Sabrina Demming (34 Jahre) und Veronika Hölscher (45 Jahre) ihre Ehrenabzeichen. Die weiteren Mitglieder Oliver Eschhaus, Melanie Schmidtke, Marie Bussmann, Markus Falke, Klaus Dieter Moll, Brigitte Sosna, Dorothee Kruse-Jakobs, Karen Stückenschneider und Martin Ritzka bekommen diese später nachgereicht. Noch keine Auszeichnung, dafür aber die traditionelle Taufe mit Hummelbachwasser haben Justin Schmidtke und Martin Tuszynski erhalten. Somit sind sie nun ganz offiziell Nottulner Karnevalisten.