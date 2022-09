Tür ist angelehnt, nicht geschlossen

Der ehrenamtliche Einsatz ist enorm: Rund 150 bis 180 Flüchtlinge betreut der Verein „Nottuln and Friends“. Nun hat er sich wegen eines Zuschusses an die Gemeinde Nottuln gewandt.

Sozialausschuss lehnt Zuschussantrag für „Nottuln and Friends“ ab

Der Laden und Treffpunkt „meetandcollect“ des Vereins „Nottuln and Friends“ wird gut angenommen.

„Der Laden wird gut angenommen“, erzählte Tharmarajah Chelliah, Vorsitzender des Vereins „Nottuln and Friends“, den Mitgliedern des Ausschusses für Bildung und Soziales am Mittwochabend. Und: „Mit dem Blick in die Zukunft sehen wir, dass auch noch andere Hilfsbedürftige den Sozialladen nutzen werden.“

Antrag: Zuschuss von 1100 Euro monatlich

Der Verein hatte einen Antrag auf einen Festbetragszuschuss in Höhe von 1100 Euro monatlich an die Gemeinde gerichtet, um die Fixkosten zu deckeln. Laut Beschlussvorschlag sollte der Antrag „mit Blick auf die angespannte Haushaltslage“ abgelehnt werden. Das geschah auch, indes nicht einstimmig. Waldemar Bogus (UBG) hatte Bedenken. Einig waren sich hingegen alle Ausschussmitglieder, dass das Engagement des Vereins nicht hoch genug zu schätzen sei.

Chelliah und sein Vorstandskollege Rudolf Schöpper stellten zunächst die Arbeit des Vereins vor, der sich erst Ende April formiert hatte. Zustande kam er durch spontane Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine sowie für die von dort Geflüchteten. „Wir betreuen momentan 150 bis 180 Flüchtlinge“, berichtete Chelliah. Etliche von ihnen nähmen nicht nur die Hilfe in Anspruch, sondern engagierten sich als Dank auch ehrenamtlich, hier vor allem im Sozialladen „meetandcollect“ an der Hagenstraße.

Finanzierung über Beiträge und Spenden

Der Verein habe inzwischen 30 Mitglieder und zehn regelmäßige Helfer. Bisher finanziere man sich über die Mitgliedsbeiträge und dank der hohen Spendenbereitschaft. Auch habe man einen Antrag auf eine Stelle für einen Bundesfreiwilligendienstler gestellt. Man erwarte für die Zukunft – gerade im Blick auf die steigenden Energiekosten – nicht nur Flüchtlinge, sondern auch zunehmend Hilfsbedürftige aus der Bürgerschaft, so einer der Gründe für den Antrag.

Die Höhe des gewünschten Zuschusses „ist eine Dimension, die weit über anderes hinausgeht“, warf Kämmerin Doris Block ein. „Wir haben nur begrenzte Möglichkeiten.“ Man habe der Tafel schon nur 3000 Euro geben können, der Zuschuss für den Verein läge deutlich darüber. Ähnlich sahen das auch Georg Schulze Bisping (CDU) und Holger Zbick (SPD): „Das wäre ungerecht gegenüber anderen Vereinen und deren Ehrenamtlichen.“

Starthilfe geben

Waldemar Bogus (UBG) war anderer Meinung: „Wir sollten dem Verein für ein Jahr Starthilfe geben.“ Und Markus Lunau (CDU) gab zu bedenken, dass „Nottuln and Friends“ einen großen Anteil an der Bewältigung der Flüchtlingssituation hätte. „Was müsste die Gemeinde aufbringen, wenn sie das leisten müsste?“, fragte er.

Am Ende war die Tür nicht zu, sondern „nur angelehnt“, wie Block meinte. Der Verein könne noch mal einen modifizierten Antrag für 2023 stellen, der dann im November zunächst wieder den Sozialausschuss durchlaufe, ehe er an HFA und Rat weitergegeben wird.