Turnhalle wird zur Notunterkunft

Die Turnhalle am Niederstockumer Weg in Nottuln wird zur Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert. Schul- und Vereinssport werden dann auf andere Hallen ausweichen müssen. Die Verwaltung hofft auf das Verständnis der Bevölkerung.

Die Entscheidung ist am Mittwoch getroffen worden: Die Turnhalle am Niederstockumer Weg wird zu einer Notunterkunft umfunktioniert.

Bereits vor mehreren Monaten hat die Gemeindeverwaltung die Politik auf dieses mögliche Szenario hingewiesen, jetzt wird es Realität: Die Turnhalle am Niederstockumer Weg in Nottuln wird zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge umfunktioniert. Das hat die Gemeindeverwaltung am Mittwochvormittag in einer Krisensitzung beschlossen. „Bis zu 50 Flüchtlinge, vornehmlich aus der Ukraine und aus Afghanistan, sollen in der Turnhalle untergebracht werden“, erläuterte Beigeordnete Doris Block im WN-Gespräch. Aus diesem Grund wird die Halle voraussichtlich ab dem 5. September (Montag) für den Schul- und Vereinssport komplett geschlossen, sodass sie ab circa Ende September für die zu erwartenden Flüchtlinge zur Verfügung stehen wird.

Die Gemeinde befindet sich in einer akuten Zwickmühle. Einerseits gibt es eine anhaltende Zuweisung von Flüchtlingen, andererseits fehlt es vor Ort an kommunalem und auch privatem Wohnraum. Das Land NRW habe die Kommunen darauf hingewiesen, dass der Aufnahmedruck auch in den nächsten Monaten nicht nachlassen werde, schilderte die Beigeordnete. Aktuell werden der Gemeinde wöchentlich durchschnittlich acht bis zehn Personen zugewiesen. Die kommunalen Unterkünfte sind mit fast 230 Geflüchteten nahezu vollständig belegt. Auf dem privaten Wohnungsmarkt seien derzeit keine Unterkünfte zu bekommen. Und die Aufnahmeeinrichtung des Kreises Coesfeld in Seppenrade eignet sich nicht als Dauerlösung. „Dort sind 18 Plätze für Nottuln reserviert“, erläuterte Block auf WN-Nachfrage. Allerdings stünden diese Plätze nur für eine Überbrückungszeit von etwa 10 bis 14 Tagen zur Verfügung. Bislang musste die Gemeinde Nottuln diese Plätze nicht in Anspruch nehmen, „jetzt werden wir sie aber in Anspruch nehmen. Was die Unterbringungssituation betrifft, stehen wir mit dem Rücken zur Wand“, will die Beigeordnete nichts beschönigen.

Zuweisungen halten an – Räume fehlen

Dass der Ausfall der Turnhalle Auswirkungen auf den Schul- und Vereinssport und auf die Belegungspläne der anderen Sporthallen haben wird, ist klar. Direkt nach der getroffenen Entscheidung suchte die Verwaltung den Kontakt zu Vereinen und Schulen, um sie über die Veränderungen ab dem 5. September zu informieren. „In so einer Notsituationen müssen alle etwas zusammenrücken“, hofft Doris Block auf Verständnis.

Wie die Notunterkunft im Detail ausgestattet und betrieben werden soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Dafür ist die Entscheidung noch zu frisch. Klar ist aber: Für die Ausstattung mit Betten, Spinden und mobilen Trennwänden greift die Gemeinde auf Materialien zurück, die seinerzeit bei der Nutzung der früheren Hauptschule als Notunterkunft zum Einsatz kamen. Die Gegenstände, die noch gut zu gebrauchen sind, hat die Gemeinde für Notzeiten eingelagert. Wenn Sachen fehlen, müssen diese jetzt zugekauft werden.

Noch unklar ist, wie die Versorgung der Flüchtlinge mit Essen und Trinken in der Turnhalle erfolgen soll. Entschieden hat die Verwaltung aber schon, dass rund um die Uhr, 24 Stunden lang, ein oder mehrere Ansprechpartner vor Ort sind – in welcher organisatorischen Form auch immer. Darüber hinaus möchte die Verwaltung in den nächsten Tagen und Wochen mit den ehrenamtlichen Initiativen darüber sprechen, ob und welche Betreuungsangebote diese organisieren können.

Bau der Unterkunft in Appelhülsen forcieren

Wie sich die Notunterkunft finanziell auf die Gemeinde auswirken wird, ist noch nicht berechnet. „Wir haben auf jeden Fall zusätzliche Kosten“, betonte die Beigeordnete. Ein kleines Trostpflaster sind die Bundesfördermittel von rund 240 000 Euro, die die Gemeinde für die Flüchtlingsaufnahme schon erhalten hat, die aber nur für Maßnahmen in Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen ausgegeben werden dürfen.

Wie lange die Turnhalle als Notunterkunft genutzt werden wird, ist derzeit nicht abzusehen. Bekanntermaßen hat der Gemeinderat im Juni den Bau einer Flüchtlingsunterkunft am Sportzentrum in Appelhülsen beschlossen (wir berichteten). Ähnlich wie an der Westerhiege in Darup sollen Unterkünfte für rund 50 Menschen entstehen. Die Arbeiten an diesem Projekt will die Verwaltung forcieren.

Schließlich erneuerte die Verwaltung am Mittwoch ihre Bitte an die Bevölkerung, freien oder frei gewordenen Wohnraum der Gemeinde zu melden (E-Mail an info@nottuln.de).