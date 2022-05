Über 220 Schüler informierten sich

In die Welt der Bücher eintauchen: Machen das Kinder überhaupt noch? Ja, weiß man jetzt in der Stiftsbuchhandlung. Anlässlich des „Welttages des Buches“ waren ganz viele wissbegierige Mädchen und Jungen im Laden.

Anlässlich des „Welttages des Buches“ besuchte auch die Klasse 4b der Astrid-Lindgren-Schule mit Klassenlehrerin Melanie Borchers die Stiftsbuchhandlung Esplör in Nottuln. Mitarbeiterin Rita Horstmann freute sich über viele wissbegierige Jungen und Mädchen.

Rita Horstmann, langjährige Mitarbeiterin in der Nottulner Stiftsbuchhandlung, ist am Montagmorgen eine vielgefragte Fachfrau. Denn die Jungen und Mädchen der Klasse 4b der Astrid-Lindgren-Schule sind neugierig. Eine immer wieder gern gestellte Frage lautet: „Wie viele Bücher gibt es in der Buchhandlung?“ – „Es sind rund 4500 Exemplare“, erfahren die Kinder, die anlässlich des „Welttages des Buches“ die heimische Buchhandlung besuchen.

Und dabei erfahren die Kinder viel Neues: Warum es zum Beispiel eine Buchpreisbindung gibt und wie sie kleineren Buchhandlungen hilft, was der Unterschied zwischen einer Bücherei und einer Buchhandlung ist, und wie Bücher von einem Tag auf den nächsten nach Nottuln geliefert werden. Klassenlehrerin Melanie Borchers freut sich riesig über das Interesse der Kinder. „Diese Klasse ist sehr lesefreudig und sehr an Büchern interessiert“, erzählt sie. Regelmäßig lese sie den Kindern vor.

Die Schülerinnen und Schüler verlassen die Buchhandlung nicht mit leeren Händen. Jedes Kind bekommt ein Exemplar des diesjährigen Welttagbuches „Iva, Samo und der geheime Hexensee“.

Mit den Besuchen der Klasse 4b und kurz darauf der Klasse 4a (Klassenlehrerin Helga Riemann) der Astrid-Lindgren-Schule endete in Nottuln der Veranstaltungsreigen zum Welttag des Buches. „Wir hatten diesmal Anmeldungen von zehn Schulklassen von der Astrid-Lindgren-Grundschule, der St.-Martinus-Grundschule, der Steverschule, der Liebfrauenschule und vom Rupert-Neudeck-Gymnasium“, freut sich Buchhändlerin Jacqueline Esplör. Insgesamt hätten mehr als 220 Kinder einen Einblick in die Welt der Bücher bekommen.

Und wer noch nicht genug hat, kann noch an einer literarischen Schnitzeljagd/Rätselaktion teilnehmen . . .