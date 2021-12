Über 30 Jahre auf dem Wochenmarkt

Die gelben Großbuchstaben auf rotem Hintergrund kennt wohl jeder in Nottuln: „Holländische La­kritz und Süßwaren“. Die kauft man auf dem Nottulner Wochenmarkt bei Henny. Seine Stammkunden sprechen den 68-jährigen Niederländer gerne direkt mit dem Vornamen an. Denn man kennt sich. Seit Jahrzehnten. Doch die Tradition endet: Henny Poorthuis und seine Frau Els (66) haben das Geschäft verkauft und wechseln zum Jahresende in den verdienten Ruhestand. Am Donnerstag waren sie voraussichtlich zum letzten Mal auf dem Nottulner Wochenmarkt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie