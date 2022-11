Über 55 Aussteller machen mit

Die Rahmenbedingungen sind schwierig, dennoch ist es dem Werbering Appelhülsen gelungen, wieder einen Weihnachtsmarkt zu organisieren. Am 3. und 4. Dezember herrscht Weihnachtsstimmung am und im Bürgerzentrum.

Der Appelhülsener Weihnachtsmarkt am Wochenende 3. und 4. Dezember möchte auch in diesem Jahr die Besucherinnen und Besucher mit einem breiten Angebot begeistern.

Der Werbering Appelhülsen hat sein Organisationstalent nicht verlernt. Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause veranstaltet er am zweiten Adventswochenende (3. und 4. Dezember) wieder seinen traditionellen Weihnachtsmarkt am und im Bürgerzentrum Schulze Frenking. Alle Beteiligten hoffen trotz der nicht einfachen Rahmenbedingungen, dass die vielen Besucher aus nah und fern dem Markt auch weiterhin die Treue halten.

Neue Aussteller

Zu dem gewohnten Organisationstrio mit Maria Gerson, Doris Lenfers und Berthold Domhöver ist mit Marc Hilkenbach ein vierter engagierter Mitstreiter hinzugekommen. Gemeinsam hat man die Großveranstaltung auf die Beine gestellt und dabei auch erfahren, dass die zweijährige Zwangspause auch Veränderungen mit sich gebracht hat. „Gerade manche der älteren Aussteller haben ihre Tätigkeit aufgegeben oder sich anders orientiert“, schildert Werbering-Vorsitzende Maria Gerson im WN-Gespräch. Diese Entwicklung bietet aber auch Chancen, denn die Besucher dürfen sich auf mehrere neue Aussteller freuen.

Der Appelhülsener Weihnachtsmarkt ist am 3. Dezember (Samstag) von 14 bis 19 Uhr und am 4. Dezember (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für das Treiben werden das große Hauptgebäude und alle Etagen des Speichers genutzt. Vor dem Bürgerzentrum laden 20 Hütten mit weihnachtlichem Angebot zum Bummeln ein.

Weihnachtsangebot für jeden Geschmack

Etwa 55 bis 60 Aussteller, so der aktuelle Stand, beteiligen sich am Weihnachtsmarkt 2022 und bieten unter anderem Tannenbäume, Geschenkartikel, CDs, Seifen, Cremes, Obst, Schmuck, Betonarbeiten, Holzarbeiten, Honig, Blaudruck, Puppenkleidung, abstrakte Bilder, Leinwände, gestrickte Socken, Blumen, Deko-Artikel, Filz, Bücher, nachhaltiges Spielzeug für Kinder, Biogeschenkartikel für Kinder, Strickwaren, Marmeladen, Lederwaren, Liköre, Sandstein und vieles mehr an. Auch ein Korbflechter ist an beiden Tagen vor Ort.

Im Angebot ist auch wieder eine Tombola des Werberings mit gestifteten Preisen der Gewerbetreibenden und weiterer Sponsoren. Hauptgewinn ist eine Ballonfahrt im Münsterland.

Zum Weihnachtsmarkt gehört auch ein reichhaltiges Angebot an Essen und Trinken mit Kaffee und Kuchen, Waffeln, Glühwein, Reibekuchen, Bratwurst und Pommes, Donuts, Döner und vielem mehr. „Aus Nottuln nehmen auch das Café am Stiftsplatz und das Dorfcafé teil“, erzählt Maria Gerson.

Luftballonkünstler und ganz viel Musik

Für die Kinder steht nicht nur ein Karussell zur Verfügung, an beiden Tagen ist auch Luftballonkünstler Uli Winkelmann vor Ort und zaubert im Handumdrehen fantasievolle Ballontiere (Samstag 15 bis 18 Uhr und Sonntag 15.30 bis 18.30 Uhr). Auch der Nikolaus von der Appelhülsener Feuerwehr wird an beiden Tagen dem Markt einen Besuch abstatten und die Kinder erfreuen.

Fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Wieder dabei sind die Chinchillas Dülmen (Thomas Tüllinghoff & Guido Ross), die samstags von 16 bis 19 Uhr aufspielen. An beiden Markttagen musiziert die mittelalterliche Band „Feengleych“. Am Sonntag stößt die fünfköpfige Coverband „TimeBeats“ zum Markt dazu und präsentiert „Christmas Rock und Pop“. Nicht fehlen darf natürlich Matthias Drees, der an beiden Tagen die Besucher mit Panflötenmusik verzaubert.

Für eine festliche Weihnachtsstimmung, auch dank der LED-Weihnachtsbeleuchtung im Dorf, ist also gesorgt. „Wir freuen uns auf ganz viele Besucherinnen und Besucher“, sagt Maria Gerson.