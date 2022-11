Über die Endlichkeit des Daseins

Die „Nottulner Novembertage“ umfassen eine Reihe einzelner Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten zum Themenkreis „Endlichkeit des menschlichen Daseins“. Schirmherr ist der Bürgermeister der Gemeinde Nottuln, Dr. Dietmar Thönnes. Gemeinsame Veranstalter sind die Gemeinde Nottuln, die Friedensinitiative Nottuln, das Partnerschaftskomitee, die Hospizbewegung Nottuln, die Kirchengemeinden sowie weitere Vereine, Einrichtungen und Verbände.

Gedenkveranstaltungen am Volkstrauertag

Am kommenden Wochenende (12./13. November) finden in den Ortsteilen Appelhülsen, Nottuln und Schapdetten die Veranstaltungen zum diesjährigen Volkstrauertag statt, weisen die Organisatoren der Novembertage in einer Pressemitteilung auf die kommenden Termine in der Reihe hin.

Am Montag (14. November) werden Mitglieder der Friedensinitiative um 19 Uhr im Rhodepark am Baum für die Zwangsarbeiter Blumen niederlegen und dem Schicksal der Menschen gedenken, die auch nach Nottuln deportiert und zur Arbeit gezwungen wurden. Ein Bericht einer Frau, die in der damaligen Strumpffabrik Rhode Zwangsarbeit geleistet hat, wird vorgelesen. Das Gedenken soll auch an einer Ereignis von 2002 erinnern, als ehemalige Zwangsarbeiter auf Einladung der Friedensinitiative in Nottuln zu Gast waren.

Am Mittwoch (16. November) laden die beiden Kirchengemeinden zu einem Leseabend ins evangelische Johanneshaus an der Dülmener Straße ein. „Mein Text zum Frieden“ ist der Abend überschrieben. In drei Blöcken werden Vertreter Nottulner Organisationen jeweils einen Text vortragen. Dazwischen ist Gelegenheit zum Gespräch.

René Böll spricht über seinen Vater Heinrich Böll

René Böll, der Sohn des Literaturnobelpreisträgers, wird am 21. November (Montag) um 19.30 Uhr in der Alten Amtmannei auf Einladung der Friedensinitiative einen Vortrag über seinen Vater, seine Familie und deren Engagement für die Menschlichkeit halten. Der Titel lautet: „Heinrich Böll und die Menschlichkeit“. René Böll, Jahrgang 1948, selbst bildender Künstler in Köln und mit vielen Ausstellungen präsent, ist in Erbengemeinschaft mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Vincent Böll der Rechtsnachfolger von Heinrich Böll und sein Nachlassbetreuer, heißt es im Pressetext weiter.

Die Philosophie der Nottulner Novembertage beschreibt Peter Amadeus Schneider, der in seiner Zeit als Bürgermeister der Gemeinde diese Reihe ins Leben rief, so: „Der Monat November ist traditionell der Monat der Besinnung auf die Endlichkeit des menschlichen Daseins. In profanen und religiösen Veranstaltungen wird der Toten gedacht. Eine besondere Stellung nimmt dabei das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft ein. Hierbei darf keinesfalls eine Verherrlichung des Gewaltgeschehens stattfinden, vielmehr soll die mahnende Erinnerung im Zentrum stehen.“