Über Ortsvorsteher wird erneut diskutiert

Um die Anregung eines Bürgers, die einzelnen Ortsteile in die Hauptsatzung der Gemeinde Nottuln aufzunehmen und Gemeindebezirke zu bilden, ging es im Haupt- und Finanzausschuss. Noch wurde kein Beschluss gefasst.

Die Bürgeranregung, die einzelnen Ortsteile in die Hauptsatzung der Gemeinde Nottuln aufzunehmen und Gemeindebezirke zu bilden, soll im September erneut aufgegriffen werden. Bis dahin sollen im Rathaus und in den Fraktionen Erfahrungen aus anderen Kommunen gesammelt werden.

Die Anregung sacken zu lassen und darüber nachzudenken, das schlug Ratsmitglied Manfred Gausebeck (SPD) vor, als es im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend um den Vorschlag eines Bürgers ging, die einzelnen Ortsteile in die Hauptsatzung der Gemeinde aufzunehmen. Und mit dieser Meinung stand Gausebeck nicht allein. Am Ende der Diskussion waren sich alle Ausschussmitglieder über die Parteigrenzen hinweg einig, dieses Thema auf den September zu vertagen.