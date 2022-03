UBG warnt vor „unglaublicher Kostenexplosion“

An der Notwendigkeit von Kita-Plätzen in Nottuln zweifelt der Gemeinderat nicht. Doch das Vorgehen der Verwaltung für den Neubau eines Sechs-Gruppen-Kindergartens auf der Gemeindewiese ist von der SPD und vor allem von der UBG massiv kritisiert worden. UBG-Fraktionsvorsitzender Jan Van de Vyle warnte vor einer „unglaublichen Kostenexplosion“ wie beim Sporthallenbau. „Der Planungsprozess läuft nicht richtig“, hielt er der Verwaltung vor.

Das Thema stand auf der Tagesordnung, weil die Verwaltung zusätzliche Kosten für die Planung geltend gemacht hatte. Die bislang im Haushalt veranschlagten 300 000 Euro Planungskosten für eine Vier-Gruppen-Einrichtung reichten nicht aus. Für eine Sechs-Gruppen-Kita müsse man mit rund 525 000 Euro kalkulieren. Die Gesamtkosten der Kita, die in Regie der Gemeinde gebaut wird, werden derzeit auf drei Millionen Euro geschätzt, wobei aber noch nicht alle Kosten berücksichtigt sind.

Im Rat unterstrich Beigeordnete Doris Block die dringende Notwendigkeit weiterer Kita-Plätze, auch belegt durch eine aktualisierte Bedarfsplanung des Kreisjugendamtes.

UBG: Fertige Kita-Planung kaufen

Die UBG hatte zu dem Thema eine umfangreiche Protokollerklärung mit zahlreichen Fragen erarbeitet, die aber im öffentlichen Teil keine Beachtung fand. UBG-Ratsherr Waldemar Bogus mahnte eindringlich, eine fertige Kita-Planung zu kaufen, um Kosten zu sparen. Zugleich plädierte er dafür, europaweite Ausschreibungen zu vermeiden, indem man nur Zwei-Gruppen-Kitas an mehreren Standorten baue.

Manfred Gausebeck von der SPD zeigte sich überrascht, dass nach dem Beschluss für eine Vier-Gruppen-Kita mit der Option einer Erweiterung die Verwaltung nun sofort eine Sechs-Gruppen-Kita plant, ohne in eine Diskussion mit der Bevölkerung zu gehen. Auch Gausebeck mahnte an, zur Reduzierung der Baukosten fertige Kita-Planungen zu übernehmen.

Kritik am Standort wies Beigeordnete Doris Block zurück. Es sei lange darüber diskutiert worden, hier ließe sich am ehesten Baurecht verwirklichen. Grünen-Fraktionsvorsitzender Richard Dammann stellte nüchtern fest: „Die Kita auf der Gemeindewiese ist aus der Not geboren. Aber es müssen jetzt schnell Kita-Plätze her.“

CDU: Wir haben nur wenig Spielraum

CDU-Ratsherr Arnd Rutenbeck hielt die UBG-Argumentation hinsichtlich der Kita-Größe nicht für realistisch. Zwei Gruppen-Kitas seien nicht wirtschaftlich, dafür werde man auch keinen Träger finden. Das Kibiz (Kinderbildungsgesetz NRW) mache klare Vorgaben zum Raumprogramm. „Wir haben da nur wenig Spielraum.“ Vor dem Hintergrund der dringenden Notwendigkeit weiterer Kita-Plätze warnte Rutenbeck zudem davor, jetzt noch unendlich viele Schleifen zu dem Thema zu drehen. „Das kostet nur Geld.“

Am Ende entschied der Gemeinderat mit breiter Mehrheit bei fünf Gegenstimmen (UBG und SPD) und einer Enthaltung (SPD), die zusätzlichen Planungsgelder zu bewilligen.