Ukrainerinnen singen Lied aus der Heimat

Die Schicksale ukrainischer Frauen standen Mittelpunkt der wöchentlichen Mahnwache für den Frieden am Stiftsbrunnen in Nottuln. Die Gestaltung hatten dieses Mal die Gruppe Maria 2.0 und die Blasmusikvereinigung übernommen.

„Unsere Herzen sind besonders bei den Frauen, die ihre Familien verlassen mussten“, betonte am Freitagabend Mechtild Henke. Gut 150 Personen, darunter auch Gäste aus der Ukraine, konnte die Sprecherin von Maria 2.0 Nottuln zur wöchentlichen Mahnwache gegen den Krieg und für den Frieden in der Ukraine am Stiftsbrunnen begrüßen. An diesem Abend hatte die Frauengruppe zusammen mit der Blasmusikvereinigung (BMV) Nottuln die Gestaltung übernommen.

Wunsch nach Frieden

Da ging das polnische Friedenslied den Besucherinnen und Besuchern begleitet von der BMV besonders leicht über die Lippen. Die Mitglieder von Maria 2.0 lasen Erlebtes und ihre Wünsche zum Frieden vor. Darya Gerding übersetzte das Vorgetragene anschließend auf Russisch. Henke zitierte Olena Selenska, die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten. Sie hatte in einem Interview auf Schicksale der Frauen in ihrem Land hingewiesen. „Viele Mütter sind gegangen, um ihre Kinder zu retten. Genauso viele stehen an vorderster Front.“ Aber die Präsidentengattin sagte auch: „Unsere Kinder werden als Erwachsene humanistisch sein, weil sie den Preis des Friedens kennen.“

Nationalhymne der Ukraine erklingt

Die BMV spielte an diesem Abend die Nationalhymne des vom Krieg betroffenen Landes und die Gäste aus der Ukraine steuerten Lieder ihrer Heimat bei. Das erste hatte Olha Solohub für die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgebracht. Und zum Abschluss der Mahnwache sangen die ukrainischen Frauen noch gemeinsam ein Lied aus ihrer Heimat.