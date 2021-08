Umgebaute Vogelstange wird geschmiert

Ein außergewöhnliches Jahr, in dem keine Veranstaltungen stattfinden konnten, liegt hinter der St.-Antoni-Bruderschaft Nottuln. Umso größer war bei der Generalversammlung die Vorfreude auf künftige Aktivitäten, beginnend mit dem Schmieren der umgebauten Vogelstange am Bagno.

Direktor Michael Sendes (l.) zeichnete Helmut Kloppenburg während der Generalversammlung für 50 Jahre Mitgliedschaft in der St.-Antoni-Bruderschaft aus.

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, begrüßte der Direktor der St.-Antoni-Bruderschaft, Michael Sendes, die Mitglieder am Samstagabend im Saal des Gasthauses Denter. Es sei schon sehr ungewohnt, die Generalversammlung im Sommer zu machen, ohne „Moosessen“ und in Zivil. Dennoch: „Wir sind froh, die Versammlung durchführen zu können“, betonte er.

Weniger Mitglieder als sonst waren der Einladung gefolgt, so gab es einige freie Plätze an den Tischen. Und statt Mettwurst und Moos standen Teller mit Schnittchen zum Verzehr bereit.

Moderne Schießanlage wartet auf Einweihung

Der Jahresbericht fiel kurz aus, denn aufgrund der Pandemie gab es 2020 keine Veranstaltungen. Aber: „Wir haben die Hoffnung, dass der Martinimarkt in diesem Jahr stattfinden wird“, wünschte sich Sendes.

Vorfreude indes herrscht auf das Schmieren der Vogelstange, das für den 11. September (Samstag) angesetzt ist und gemeinsam mit der St.-Martini-Bruderschaft am Bagno stattfinden wird. Aufgrund gesetzlicher Änderungen wurde die Anlage am Bagno umgebaut. „So haben wir nun eine der modernsten Schießanlagen im Kreis Coesfeld“, berichtete Michael Sendes stolz.

Großes soziales Engagement

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes dankte den Mitgliedern der St.-Antoni-Bruderschaft für ihr großes soziales Engagement. „Sie sind sichtbar in unserer Gesellschaft“, bestätigte er. Dechant Norbert Caßens zog den Vergleich zu der Zeit um 1609, als die Bruderschaft gegründet wurde. Seinerzeit habe die Pest das Leben bestimmt und „jetzt ist es das gleiche Thema, nur unter einem anderen Namen“. Man müsse lernen, damit zu leben und sich nach den Lockdowns so langsam wieder zu resozialisieren. „Das geschieht heute Abend“, merkte er an.

Langjährige Mitglieder geehrt

Direktor Michael Sendes übernahm gerne die Aufgabe, drei Jubilare für 50 Jahre Mitgliedschaft auszuzeichnen: Josef Allendorf, Bernhard Otto und Helmut Kloppenburg.

Der Jahresbericht des ersten Vorstehers Georg Steinhoff fiel ebenfalls recht kurz aus. „Das zurückliegende Jahr war ein Novum in der Geschichte der Bruderschaft“, wusste er. Das Verlesen des Kassenberichtes übernahm der zweite Vorsteher Stefan Schlüter, dem vom Kassenprüfer Berthold Rieke eine einwandfreie Kassenführung bestätigt wurde. Der Vorstand wurde in Gänze entlastet. Einig waren sich die Mitglieder darin, dass der Jahresbeitrag im kommenden Jahr noch nicht erhöht werden soll.

Kaiserschießen im Jahr 2022

Positiv schauen die Antoni-Brüder dem Jahr 2022 entgegen, in dem beim Schützenfest auch ein Kaiserschießen stattfinden soll. Das ist auf den 11. Juni (Samstag) datiert. Es beginnt um 14 Uhr mit dem Antreten auf dem Schulhof der Liebfrauenschule und endet mit einem großen Bürgerfest im Zelt auf dem Kirchplatz. Des Weiteren gibt es ein Projektteam, dass zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Chodziez im kommenden Jahr ein Programm aufstellen wird.