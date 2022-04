Umsteigen auf die Leeze

Vom Auto aufs Fahrrad umsteigen – das ist das Motto der Kampagne „Stadtradeln“, an der sich die Gemeinde Nottuln auch in diesem Jahr wieder beteiligt.

Seit 2008 treten Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gemeinsam mit den Bürgern und Bürgerinnen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Gemeinde Nottuln ist vom 1. bis 21. Mai bereits zum sechsten Mal bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses mit von der Partie. In diesen drei Wochen können alle, die in Nottuln leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, an dem Projekt teilnehmen und möglichst viele Radkilometer sammeln, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung.

Tolle Preise

Bei diesem Wettbewerb geht es um Spaß am Fahrradfahren und um tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, heißt es weiter. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstünden im Verkehr, und ein Viertel davon verursache der Innerortsverkehr.

Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis zu sechs Kilometern in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückgelegt würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen des schädlichen Kohlendioxides pro Jahr vermeiden, rechnet die Gemeindeverwaltung vor.

Vorbilder

Jede und jeder kann ein „Stadtradeln“-Team gründen oder einem solchen beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Teilnehmenden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Nottuln auch „Stadtradeln“-Stars, die in den 21 „Stadtradeln“-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradlerin oder Alltagsradler im „Stadtradeln“-Blog, heißt es in der Ankündigung.

Zeichen für mehr Klimaschutz

Während des Kampagnenzeitraums bietet die Gemeinde erneut allen Bürgerinnen und Bürgern die Meldeplattform „RA-Dar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die „Stadtradeln“-App die Gemeindeverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes und die Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde, Martina Marquardt-Wißmann, hoffen auf eine rege Teilnahme seitens der Bürger und Parlamentarier, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Für Rückfragen steht Martina Marquardt-Wißmann unter 0 25 02/94 23 48 oder per Mail unter marquardt-wissmann@nottuln.de zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort über das Internet möglich.