Umzug mit Sankt Martin

Zur Besprechung für den Martinimarkt trafen sich der Vorstand und das Offizierskorps der St.-Martini-Bruderschaft in der Ratsschänke Böcker-Menke. Ein zentraler Punkt waren die Vorbereitungen für das Martinsspiel. Einen besonderen Beitrag will die Bruderschaft zudem aus Anlass des 400-jährigen Bestehens des Martinimarktes beisteuern.

Martinsumzug für die Kinder

Der Martinsumzug für die Kinder findet am 4. November (Freitag) um 17.30 Uhr statt, kündigt die Bruderschaft in einer Pressemitteilung an. Dazu sind alle Kinder, deren Eltern und weitere Angehörige eingeladen. Der Umzug beginnt am Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde St. Martin. Pfarrdechant Norbert Caßens wird den Heiligen Martin, dargestellt von Laurenz Rumphorst jun., und dessen Pferd segnen.

Nach dem Segen geht es zur Sekundarschule, wo das Martinsspiel rund um die Mantelteilung aufgeführt wird. Den Bettler spielt Nils Münsterkötter. Musikalisch begleitet wird das Geschehen von der Blasmusikvereinigung Nottuln. Anschließend geht es zurück zur Pfarrkirche, wo jedes Kind eine Brezel bekommt. Die Brezeln werden von der Volksbank Nottuln gespendet.

Offizielle Eröffnung des Martinimarktes

Am 5. November (Samstag) eröffnet die St.-Martini-Bruderschaft gemeinsam mit dem Bürgermeister und der Gemeinde den Martinimarkt. Am Samstagabend findet die Martinimarkt-Party statt. Dazu öffnen sich die Türen des Gasthauses Denter um 20 Uhr.

Kindergärten und Schulen basteln Laternen

Zum Jubiläum des Martinimarktes organisiert die Bruderschaft gemeinsam mit Vanessa Kalkhoff von der Gemeindeverwaltung einen Laternenwettbewerb. Kindergärten und Schulen hatten die Möglichkeit, Laternen unter dem Motto „400 Jahre Martinimarkt“ zu gestalten. Eine fünfköpfige Jury der Bruderschaft und Gemeinde wird eine Gewinnergruppe küren und einen Preis übergeben. Der Sieger wird während des Martinimarktes bekannt gegeben.

Außerdem wird es eine Plätzchen-Aktion der Bruderschaft geben. Plätzchen können auf dem Wochenmarkt gegen eine Spende für einen guten Zweck erworben werden.