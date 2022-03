Unbeschwerte Stunden auf dem Send

Für ein paar Stunden einfach mal glücklich sein. Für ein paar Stunden Ängste und Sorgen um Familiengehörige, um die eigene ungewisse Zukunft, um das Schicksal eines ganzen Staates vergessen: Diese Möglichkeit boten am Dienstag die private Ukraine-Hilfe Nottuln und die Schausteller des Sends in Münster. Die in der Gemeinde Nottuln untergebrachten Flüchtlinge aus der Ukraine waren zu einem kostenlosen Sendbesuch eingeladen. „Es war für alle ein wunderschöner Nachmittag. Wir sind superglücklich“, berichtete Jürgen Küdde von der Ukraine-Hilfe Nottuln.

Mit einem Bus, den das Unternehmen Rohlmann zur Verfügung gestellt hatte, fuhr die über 50-köpfige Gruppe zum Send nach Münster, wo die Schausteller um Arno Heitmann die Gäste schon erwarteten. Die Schausteller hatten auf eine Anfrage der Nottulner Ukraine-Hilfe sofort zugesagt, den Flüchtlingen ein paar Stunden Glück zu schenken. So durften Kinder, Jugendliche und Erwachsene kostenlos die verschiedenen Karussells wie beispielsweise Autoscooter und Riesenrad nutzen. Auch für Essen und Trinken war gesorgt. Currywurst mit Pommes als typisch deutsche Fast-Food-Spezialität durfte ebenso wenig fehlen wie Popcorn, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln für die Kinder.

Für die mitfahrenden Helferinnen und Helfer war es schön zu sehen, wie glücklich alle an diesem Nachmittag waren. Manche Flüchtlinge erzählten, sie hätten für ein paar Stunden vergessen, warum sie nach Deutschland gekommen seien.